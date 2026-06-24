Pese a que vinieron de vacaciones a Argentina, Mauro Icardi y la China Suárez no tienen paz. Al nuevo escándalo judicial con Wanda Nara se sumó un nuevo foco de conflicto: la aparición de Ekaterina Ojeda, la joven señalada como la tercera en discordia, según relató Yanina Latorre, pero no en el sentido en que se podría pensar.

Todo ocurrió durante el fin de semana, cuando Icardi y la China salieron a recorrer la noche porteña junto a amigos. Según trascendió, Ekaterina Ojeda ingresó al sector VIP donde estaba la pareja. En un momento, la actriz se alejó y dejó al futbolista con sus amistades. Fue entonces cuando, según testigos, Icardi intentó besar en la boca a Ekaterina.

Ekaterina Ojeda, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

La propia Ekaterina habló este miércoles en Intrusos y contó que el futbolista se le acercó a hablarle. Además, Carolina Molinari relató en LAM que Icardi habría intentado besar a la joven, lo que desató la furia de la China Suárez, quien la habría agarrado de los pelos en medio de un forcejeo.

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La situación escaló puertas adentro. Yanina Latorre detalló en sus stories que la tensión entre la pareja se agravó tras el episodio en el boliche. “Parece que se reactiva el Wandagate, ¿no? Apareció la chica de Tequila. ¿La China por qué no se la agarra con él en lugar de agredir a la chica? Está comiendo de su propia medicina“, lanzó la conductora.

Las publicaciones de Yanina Latorre sobre Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: capturas Instagram @yanilatorre)

Según Latorre, a la mañana siguiente al incidente se escucharon gritos en la casa de la pareja. “Me cuenta una vecina de la casa de los sueños. Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”, relató Latorre.

Las publicaciones de Yanina Latorre sobre Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: capturas Instagram @yanilatorre)

Las publicaciones de Yanina Latorre sobre Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: capturas Instagram @yanilatorre)

La crisis no terminó ahí. “La semana pasada, después del episodio de Tequila, se pelearon. Ella se fue a su casa de San Jorge. Pero ahora que trascendió todo, ella enloqueció”, agregó la panelista, dejando en claro que el romance de Icardi y la China atraviesa uno de sus momentos más delicados.

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