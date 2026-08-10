Arrancó la tercera edición de DF Concert Week, la semana que trae descuentos, cuotas sin interés, concursos y beneficios exclusivos para algunos de los shows más esperados del año. La promoción estará vigente del 10 al 16 de agosto de 2026 y tendrá nuevas sorpresas que se irán anunciando durante los próximos días.

Stray Kids: 30% de descuento en las entradas

Uno de los grandes beneficios de esta edición está relacionado con Stray Kids. Del 10 al 16 de agosto, los fanáticos podrán conseguir sus entradas con 30% de descuento en Campo Delantero, Campo Trasero, Platea 1 y Platea 2.

Además, habrá una financiación de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa.

Lollapalooza Argentina: descuento en el 3 Day Pass

Los seguidores del Lollapalooza Argentina también podrán aprovechar la DF Concert Week. Durante la promoción, el abono 3 Day Pass tendrá un 20% de descuento.

A su vez, será posible acceder a hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y Visa.

5 Seconds of Summer: entradas con 30% de descuento

Otra de las propuestas destacadas es 5 Seconds of Summer, que tendrá un 30% de descuento en sectores seleccionados: Campo Trasero y Platea Baja 1, 2 y 3.

Para acceder al beneficio será necesario ingresar el código CW2026 antes de finalizar la compra. La promoción es exclusiva para el show en Movistar Arena y también contempla hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa.

Foo Fighters: hasta 9 cuotas sin interés

Los fanáticos de Foo Fighters podrán acceder a sus entradas con una financiación especial durante la DF Concert Week.

Del 10 al 16 de agosto habrá hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Banco Macro y Visa, una alternativa especialmente atractiva para quienes quieran asegurarse su lugar en el esperado show.

Rush: 40% de descuento en entradas

La DF Concert Week también trae una importante promoción para Rush. Durante la semana, se podrá acceder a 40% de descuento en Campo Delantero, Campo Trasero y Platea Baja 2 y 3.

Para conseguir el beneficio habrá que utilizar el código CW2026 antes de finalizar la compra. La promoción es exclusiva para el show en Movistar Arena y, además, ofrece hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y American Express (AMEX).

Black Eyed Peas: 20% de descuento

Por último, Black Eyed Peas se suma a la tercera edición de DF Concert Week con un beneficio especial.

Del 10 al 16 de agosto, los tickets para Campo Parado tendrán un 20% de descuento. También habrá hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander y Visa.

Para acceder al descuento será necesario ingresar el código CW2026 antes de finalizar la compra. El beneficio es exclusivo para el show en Movistar Arena.

DF Concert Week 2026: todos los beneficios

La DF Concert Week 2026 se extenderá hasta el 16 de agosto y durante la semana se irán sumando nuevos beneficios y sorpresas para distintos espectáculos.

Para consultar las nuevas promociones y toda la información sobre DF Concert Week a través de las redes sociales de DF Entertainment.