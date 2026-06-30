La función de prensa de Misery, la obra de Juan Gil Navarro y Julia Calvo basada en éxito de Stephen King convocó a decenas de famosos, y Ciudad estuvo ahí para captarlos en fotos exclusivas.

Figuras como Graciela Alfano, Cris Morena o Roberto Pettinato con su novia fueron algunos de los que se deleitaron con el clásico que mezcla suspenso con humor negro en el teatro Metropolitan.

Estrellas jóvenes como Agustín Sullivan, Nazareno Casero, su hermana Minerva, Nicolás Maiques, o Juampi González convivieron con artistas consagrados como Roly Serrano, Esther Goris, Antonio Grimau o Carina Zampini.

Graciela Alfano en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Una pareja joven que se llevó todas las miradas fue la de Mora Bianchi y Toti Spangenberg, su también compañero de elenco en Margarita.

Mora Bianchi y Toti Spangenberg en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Además fueron Agustina Kämpfer, Tamara Pettinato, Federico Barón.

Otro detalle fue que mientras Valeria Archimó fue de la mano de Diego Farrel, su exesposo Guillermo Marín fue junto a Natalia Gómez Gesualdi, su joven novia. Una verdadera muestra de madurez y buena convivencia de los padres de Ámbar.

Las fotos exclusivas de Ciudad

Juampi González en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Naiara Awada en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Carina Zampini en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Miriam Lanzoni en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Esther Goris en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Agustina Kämpfer en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Andrea Ghidone y Pablo Otero en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Valeria Archimó y Diego Farrell en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Cris Morena en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

NIcolás Maiques en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Anita Martínez con Denis Yara en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Mario Massaccesi en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Antonio Grimau en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Luciano Cáceres en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Malena Solda en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Sabrina Carballo en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Roly Serrano y su pareja en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Jorge Suárez en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Franco Giordano en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Minerva Casero en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Agustín Sullivan en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Tamara Bella en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Santiago Do Rego y su pareja en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Silvia Freire en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Guillermo Marín y Natalia Gómez Gesualdi en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Federico Barón en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Nazareno Casero en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Tamara Pettinato en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)

Sebastián Presta en la función de prensa de Misery. (Foto: Movilpress)