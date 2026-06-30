Figuras como Graciela Alfano, Cris Morena o Roberto Pettinato con su novia fueron algunos de los que se deleitaron con el clásico que mezcla suspenso con humor negro en el teatro Metropolitan.
Estrellas jóvenes como Agustín Sullivan, Nazareno Casero, su hermana Minerva, Nicolás Maiques, o Juampi González convivieron con artistas consagrados como Roly Serrano, Esther Goris, Antonio Grimau o Carina Zampini.
Una pareja joven que se llevó todas las miradas fue la de Mora Bianchi y Toti Spangenberg, su también compañero de elenco en Margarita.
Además fueron Agustina Kämpfer, Tamara Pettinato, Federico Barón.
Otro detalle fue que mientras Valeria Archimó fue de la mano de Diego Farrel, su exesposo Guillermo Marín fue junto a Natalia Gómez Gesualdi, su joven novia. Una verdadera muestra de madurez y buena convivencia de los padres de Ámbar.