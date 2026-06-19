La cartelera teatral porteña sumó una de sus apuestas más fuertes de la temporada. Misery, la adaptación escénica de la célebre novela de Stephen King, tuvo su estreno oficial en el Teatro Metropolitan y fue recibida por una sala repleta que siguió la historia con atención hasta el impactante desenlace.

La obra, protagonizada por Julia Calvo y Juan Gil Navarro, debutó ante familiares, amigos, colegas y fanáticos del escritor estadounidense, quienes celebraron la propuesta con una extensa ovación al finalizar la función.

Foto: prensa Misery

Cómo es la versión teatral de “Misery”

Basada en la reconocida novela de Stephen King y adaptada para teatro por William Goldman, la obra desembarcó en Buenos Aires con una versión local realizada por Daniel Botti y Manuel González Gil.

La historia, considerada una de las más inquietantes del universo creado por el autor de It, Carrie y El resplandor, explora los límites de la obsesión, la admiración y el encierro psicológico.

Con una trama cargada de tensión y suspenso, Misery se convirtió con el paso de los años en uno de los relatos más recordados de la bibliografía de King y en una referencia obligada para los amantes del thriller psicológico.

Foto: prensa Misery

La ovación para Julia Calvo y Juan Gil Navarro

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó al finalizar la función, cuando el público reconoció el trabajo de los protagonistas con una larga ovación de pie.

Julia Calvo y Juan Gil Navarro encabezaron una puesta que apuesta a la intensidad dramática y a la construcción de un clima inquietante que mantiene la atención de los espectadores de principio a fin.

El estreno marcó además el inicio oficial de una temporada que genera grandes expectativas dentro del circuito teatral porteño.

Foto: prensa Misery

Una noche con invitados especiales y fanáticos de Stephen King

Además de los seguidores del escritor que se acercaron especialmente para ver la adaptación, el estreno contó con la presencia de familiares, amigos y figuras del ambiente artístico.

Entre los invitados estuvieron Miguel Ángel Solá y Virginia Lago, quienes acompañaron a los protagonistas y compartieron la celebración de una de las aperturas teatrales más comentadas de las últimas semanas.

Foto: prensa Misery

Por qué “Misery” promete ser uno de los éxitos teatrales del año

La combinación entre una historia reconocida a nivel mundial, un elenco de prestigio y una puesta en escena centrada en el suspenso convierte a Misery en una propuesta diferente dentro de la oferta teatral actual.

La obra busca atraer tanto a los seguidores de Stephen King como a quienes disfrutan de los thrillers psicológicos y las historias cargadas de tensión emocional.

Con funciones de jueves a domingos en el Teatro Metropolitan, la producción ya se perfila como uno de los espectáculos más atractivos de la temporada porteña.