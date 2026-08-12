Soy Luna Tour, El Último Show generó una verdadera revolución entre los fanáticos de Argentina, ya que en menos de dos días se agotaron las entradas para la función del 7 de octubre.

Por eso, la producción confirmó una nueva fecha para el 8 de octubre a las 20 horas, también en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Las entradas para esta segunda función estarán disponibles a partir del jueves 13 de agosto a las 10 de la mañana a través de movistararena.com.ar.

Soy Luna Tour, EL Último Show agregó una segunda fecha.

Además, quienes sean clientes de Santander VISA podrán acceder a la compra en hasta 6 cuotas sin interés.

El show de Soy Luna también llega a Córdoba

La gira nacional de Soy Luna no se detiene en Buenos Aires. El tour también pasará por Córdoba, donde el espectáculo se presentará el 29 de noviembre en el Quality Arena.

Karol Sevilla y Ruggero Pasquarelli en Soy Luna Tour.

Las entradas ya están a la venta en tickets.qualitycenter.com y en la boletería del predio. Los clientes que abonen con Tarjeta Cordobesa tendrán la posibilidad de pagar en hasta 4 cuotas sin interés.

Una experiencia única para los fans y propuestas inclusivas

El show contará con la presencia de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, acompañados por un destacado cuerpo de bailarines.

La propuesta reúne los grandes éxitos de la serie junto a los temas de la nueva temporada, en una puesta en escena pensada para revivir la emoción y la música de Soy Luna.

Las funciones en el Movistar Arena ofrecerán un área de regulación sensorial para quienes necesiten reducir estímulos durante el espectáculo.

Además, los asistentes podrán solicitar un kit sensorial —con auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas— presentando DNI.

Dónde seguir las novedades y cómo revivir la serie

Todas las actualizaciones sobre la gira se publican en las cuentas oficiales de Instagram y TikTok: @soylunaultimotour. La producción está a cargo de Golden Peak Live Entertainment, MP Producciones y Ozono Producciones.

Para quienes quieran volver a sumergirse en la historia, Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie original de Disney+, ya está disponible en la plataforma junto a las tres primeras entregas.