Juan Gil Navarro compartió un romántico mensaje dedicado a Rosario Páscolo, una joven profesional de 27 años con quien mantiene una relación desde hace varios meses. Fue en el marco del cumpleaños de su pareja donde el actor la sorprendió con una tierna declaración de amor.

A través de sus redes sociales, Rosario mostró lo que fue el íntimo festejo junto a amigos y a Navarro, quien no dudó en ponerle “me gusta” y comentarle el posteo. “Qué curioso es que sea tu cumpleaños y mi regalo seas vos”, escribió el artista de 52 años.

“Te amo con todo mi corazón y te deseo un hermoso nuevo año. Sos mi orgullo y mi alegría”, agregó Juan dejando en evidencia el gran momento sentimental que atraviesa con su novia.

Juan Gil Navarro le dedicó un tierno mensaje a su novia (Foto: Instagram/@rochipascolo)

Cabe recordar que a principios del 2026 trascendió el romance y fueron Pepe Ochoa y Laura Ubfal quienes confirmaron la noticia en LAM: “Está saliendo con esta chica, ayer se mostró a los besos, ya venían de hace rato”.

QUIÉN ES ROSARIO PÁSCOLO, LA NOVIA DE JUAN GIL NAVARRO

Juan Gil Navarro y Rosario Pascolo viven su romance a pleno, ella tiene 27 años y es Licanciada en Terapia Ocupacional. Antes de graduarse en esa disciplina, había cursado unos años de Medicina, una experiencia que contribuyó a su formación dentro del ámbito de la salud.

Actualmente desarrolla su carrera profesional en el sector biofarmacéutico, donde trabaja vinculada al seguimiento y monitoreo de ensayos clínicos. Su perfil combina una sólida formación académica con experiencia en investigación y salud.

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