En una charla distendida, Juan Gil Navarro sorprendió a todos cuando Mirtha Legrand le preguntó por qué decidió dedicarse a la actuación.
“¿Y por qué te hiciste actor?”, lanzó la conductora del programa de eltrece. Y Juan respondió con sinceridad: “La respuesta fue cambiando a lo largo de los años”.
“Yo me siento más cómodo cuando tengo una máscara. Admiro a los actores que tienen un histrión preparado todo el tiempo”, agregó.
“Yo me siento más cómodo cuando me puedo esconder. Y es increíble porque, en el mejor de los casos, ocurre una notoriedad a través de esa relación con la máscara, uno es conocido”, siguió. Y la conductora cerró: “Qué notable lo que acabas de decir”.
ROCÍO MARENGO CONTÓ EN LA NOCHE DE MIRTHA CÓMO SE ENTERÓ DE SU EMBARAZO
Rocío Marengo vive uno de los momentos más felices de su vida y lo compartió en la mesa de La Noche de Mirtha. La modelo, que atraviesa su primer embarazo junto a su pareja, Eduardo Fort, se mostró emocionada al hablar de esta nueva etapa y reveló el particular modo en que se enteró de la noticia.
“La verdad que estamos muy felices, y me enteré en el programa de Juana”, contó Rocío, muy emocioanda por el presente que atraviesa, en el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.
Asimismo, Marengo reveló que supo que estaba embarazada justo mientras participaba de Almorzando con Juana: “Antes de venir al programa me fui a hacer el estudio de sangre. Mi médica me mandó un mensaje en pleno programa y me dijo ‘¿terminaste?’. Yo le respondí que sí, pero todavía estaba al aire. Me escribió: ‘Estás embarazada’”.
La emoción fue tan fuerte que Juana Viale se dio cuenta inmediatamente de lo que ocurría: “En la mesa todos empezaron a preguntar qué pasaba”, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “Fue hermoso enterarme también en el programa de Juana”.