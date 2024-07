Juan Gil Navarro vivió un angustiante momento cuando un colectivero casi lo atropella por haber cruzado el semáforo “brutalmente en rojo”.

Todavía en shock por lo que le pasó, el actor hizo un fuerte descargo en X (Twitter), haciendo hincapié que corrió más de una cuadra para charlar con el chofer luego de que casi lo atropellara.

“19.07, Libertad y Avenida Maipú (Clínica Olivos de Vicente López), un colectivero asesino de la línea 161 cruzó BRUTALMENTE en ROJO y casi nos mata a las cuatro personas que cruzábamos la avenida. Le importó un carajo que yo lo corriera una cuadra para decirle lo que acababa de hacer”, expresó, enojado.

“Nunca me pasó tan cerca un bondi y fue tanta la bronca que tuve que lo corrí porque no quería quedarme con la impotencia de no decirle nada al tipo. Lo corrí una cuadra hasta que paró en el semáforo. El chabón ni se mosqueó...”.

“Alguien va a terminar muerto en esa esquina, hay un colegio a 50 metros. Me quedé helado. Un paso más y la nota era que me estroló un 161″, sentenció, preocupado, en diálogo con TN Show.