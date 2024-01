Juan Gil Navarro fue contundente al responder sobre los shows de Floricienta que dará Florencia Bertotti y aseguró que no tiene nada que ver.

“¿Qué te genera esto de que Flor vendió 12 shows, está recorriendo el mundo, fuiste invitado para participar?”, le preguntó la notera de Implacables.

Al respecto, el actor contestó: “Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho. Agradezco como siempre pero es algo que dejé tan atrás hace tanto tiempo”.

“Es algo que dejé tan atrás hace tanto tiempo”.

“Me alegra que existan las generaciones que sigan estando tan agradecidas y contentas, pero no tengo nada que ver con eso”, explicó luego.

Entonces, a través de su cuenta de Tiwtter lo volvió a reiterar: “Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más...”.

Juan Gil Navarro en Twitter. Por: Victoria Fridman

“Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”.

JUAN GIL NAVARRO DESMINTIÓ LOS DICHOS EN CONTRA DE SU PAREJA

“En estas últimas semanas apareciste en la cuenta de Gossipeame, donde dijeron que te pedían fotos y que tu novia no dejaba que te las saques, ¿pasó esa situación?”, indagaron desde Implacables.

A lo que el actor desmintió rotundamente: “Lo único que puedo decir es que Aldana es una excelente persona. Me parece que todo lo demás tiene que ver con una crueldad”.

“Y es juego que yo no juego. Yo jamás estaría con una persona que no fuera buena persona”, aseguró Juan en diálogo con el programa de Canal 9.