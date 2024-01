Luego de que Cris Morena diera que hablar con su picante opinión sobre de los shows que dará Flor Bertotti en los que cantará varios de los éxitos de Floricienta, Guido Kaczka no le esquivó a las consultas sobre este tema.

“Me parece que está bien. Es cierto que no es el show específicamente de Floricienta (tomando las declaraciones de la productora) como aquellos shows”, lanzó el conductor y ex de Bertotti, con quien tiene a su hijo, Romeo, en una nota a LAM. Y agregó: “Son espectáculos nuevos y bueno, pasaron muchos años”.

“Es distinto. Tiene una base en algún lugar porque es la misma gente, pero es distinto”, cerró Kaczka, defendiendo las presentaciones que dará la actriz, quien consiguió agotar 12 Movistar Arena como parte de una gira con la que ya estuvo por México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Perú durante el año pasado.

PICANTE REACCIÓN DE CRIS MORENA POR EL ESPECTÁCULO DE FLORENCIA BERTOTTI

Desde que terminó Floricienta en 2005 el vínculo de Florencia Bertotti con Cris Morena quedó roto. Una acusación de plagio, la judicialización del caso y declaraciones espinosas fueron parte del gran conflicto y ahora la realización de shows de la actriz cantando algunos de los éxitos de la serie reflotó sus roces.

Flor Bertotti en concierto es el nombre del show con el que la protagonista de la exitosa comedia romántica consiguió agotar 12 Movistar Arena. Ante esto, Ángel de Brito le consultó a la productora acerca del espectáculo, en el que aparecen muchas de las canciones que popularizó Florencia en la tira, y ella eligió la ironía, mientras prepara la continuación de la exitosa ficción que llevará como título Margarita.

“‘Ángel, estoy a full de proyectos. Y fascinada con Margarita’. Con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie”, empezó diciendo la productora en un mensaje que el conductor leyó en LAM. Y concluyó, firme: “Me maravilla cómo mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo. Te abrazo”.