Cris Morena vuelve al ruedo. En esta oportunidad, lo hace con Te Quiero y Me Duele, una serie juvenil que se estrenará el 17 de agosto por HBO Max y que fue rodada íntegramente en México. Sus protagonistas son Juan Gris y Lola Robles –interpretados por Roberto Aguilar y Mar Sordo, respectivamente-.

Ciudad estuvo presente en la rueda de prensa tras ver un adelanto de la nueva ficción en “Otro Mundo”, la usina de proyectos de Cris que invita a viajar al pasado, con sus paredes, techos y hasta escalones escritos con las letras de las canciones de Jugate Conmigo, Chiquititas y Rebelde Way, entre otras creaciones de la productora y compositora.

Cris Morena y Felipe Colombo en la presentación de Te quiero y me duele. Foto: Gentileza prensa HBO Max

Desde el portal, se le consultó a Cris Morena sobre Te Quiero y Me Duele, una historia que aborda las problemáticas de los jóvenes de hoy en día, la diversidad de género, el empoderamiento femenino y las nuevas formas de relacionarse, que distan mucho del clásico romanticismo heteronormativo al que sus producciones nos tenían acostumbrados.

Cris Morena y Felipe Colombo en la presentación de Te quiero y me duele. Foto: Gentileza prensa HBO Max

-Al ver el adelanto de Te Quiero y Me Duele, se puede hacer una analogía con Rebelde Way. La serie que se va a estrenar el 17 de agosto, tiene una protagonista totalmente distinta a la Mía Colucci, que interpretaba Luisana Lopilato a principios de los 2000. ¿Cómo es para vos abordar de una manera totalmente distinta el rol actual de la mujer? Por ejemplo, en Te Quiero y me Duele, vemos a Lola practicando boxeo…

-Eso fue un condimento que le pusimos nosotros de una forma especial, que nos parecía muy interesante. ¡No puedo spoilear más! Pero nos parecía que Lola se estaba rebelando a partir del boxeo. Los padres no saben que practica ese deporte; creen que está haciendo otra cosa… porque cuando uno quiere engañar, engaña como quiere, ¿viste?

“Lola se estaba rebelando a partir del boxeo (...) Nos pareció un deporte para mujer interesantísimo”.

Y ella, por medio del boxeo, largaba toda esa cosa rebelde que tenía y que no podía manifestar de otra manera en su familia.

Grupo de bailarines en la presentación de Te quiero y me duele. Foto: Gentileza prensa HBO Max

Nos pareció un deporte para mujer interesantísimo -que a mí, personalmente, me parece súper agresivo-. Pero Lola no lo hace a modo de pelea, sino que se sube al ring a practicar y a descargarse básicamente.

“¡Ya van a ver la cantidad de heroínas que les faltan! Está bueno eso. (El rol de Lola) nos costó. Nos pareció complejo.”

-Pero Lola es una heroína totalmente distinta a las que estábamos acostumbrados a ver en las producciones de Cris Morena.

-Bueno… ¡Ya van a ver la cantidad de heroínas que les faltan! Está bueno eso. Aparte, de verdad, Mar Sordo –que encarna a Lola-, es muy bella y es el primer papel fuerte que hace. Y nos costó. Nos pareció complejo. Tardamos bastante en seleccionarla a ella, pero estamos felices con el resultado.