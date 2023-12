Sebastián Francini comenzó su carrera en la actuación con solo ocho años y en 1998 llegó a Chiquititas donde también fue parte de la película, de la obra teatral e incluso ganó un Martín Fierro en la categoría “Mejor actuación infanto-juvenil”.

El joven también fue parte de varios films, entre ellos Papá es un ídolo (2000) de Juan José Jusid co protagonizada por Guillermo Francella que se transformó en un fenómeno de la taquilla en las vacaciones de invierno de ese año.

Sebastián Francini: Nacho. (Instagram de Sebastián Francini).

Sin embargo, Sebastián contó en Entre nos (Net TV) que pese a la gran proyección que tenía como actor Cris Morena le soltó la mano. “Hubo un cambio de mando en Telefe, Se iba (Gustavo) Yankelevich y entraba Claudio Villarruel. Y ella se iba con sus formatos de Rebelde Way, Chiquititas, a América y a El Nueve, y me dijo ‘No tengo nada para vos’”, recordó.

UN EX CHIQUITITAS RECORDÓ CÓMO CRIS MORENA LE SOLTÓ LA MANO TRAS EL FINAL DE LA TIRA INFANTIL

Ante la pregunta de Tomi Dente sobre por qué la productora tomó la decisión de dejarlo ir, Sebastián señaló no saber la causa. “No lo sé. Me dijo ‘No tengo nada pensado para vos, por ende, te dejo libre’. Yo me pregunté de qué me iba a disfrazar porque yo tenía 12 años”, recordó Francini.

“Yo tenía 12 años y era consciente de que era el pilar económico en mi familia”. Dijo el actor de Sex, comparando su caso que relató hace algunos días su excompañera Daniela Mastricchio. “Que yo me quede sin trabajo, inexplicablemente, era mucha presión”, reconoció.

Sebastián Francini, el multifacético actor que dio sus primeros pasos en Chiquititas y hoy brilla en Sex (Fotos: Captura Telefe / Gentileza Sebastián Francini)

En este sentido, Sebastián reconoció que a esa edad debía estar en el colegio, pero aseguró que volvería a vivirlo porque “forjó la persona que es”. “Cuando me dijo que no había nada para mí, yo tuve una semanita de ver qué iba a hacer”, agregó el actor, que dijo no estar enojado.

“No estaba preparado para atravesar esa etapa de frustración, de incertidumbre (…) Se me terminaba algo que era parte de mi vida”, explicó, antes de contar que todo tuvo un final feliz. “Afortunadamente, a los pocos días de quedar ‘desempleado’ de Cris Morena, Telefe me convocó para ofrecerme un contrato de exclusividad de diez años”, reveló Sebastián, sobre los éxitos que le siguieron a Chiquititas.

