La masividad de la fama que Daniella Mastricchio obtuvo durante su infancia, cuando protagonizó Chiquititas junto a Romina Yan con el personaje de Sol, fue acompañada por críticas punzantes.

Ahora, la intérprete de Corazón con agujeritos lanzó Ni Da, un tema propio, y blanqueó: “La escribí el año pasado, en un momento en el que estaba cansada de que distintas personas pendientes de la vida de otros se la pasaran tirándome y hablando mal de mí, de mi persona, mi familia, mi carrera y toda mi existencia”.

“Había un ensañamiento abusivo y obsesivo y me cansé. Supongo que me creía muerta y me quería ver muerta”, continuó en una entrevista con la revista Pronto.

Daniella Mastricchio, Sol de Chiquititas.

Con extremo humor negro, admitió: “De ahí vino la idea del videoclip y de poner un ataúd en el centro de la escena. Básicamente, me creían muerta en mi carrera y mi vida personal pero no, mi amor, Dani vino súper recargada y con más para dar”.

“Por eso el título del tema, que se llama Ni da pero si lo repetís muchas veces queda Dani da. Para aquellas personas que me hicieron tanto daño les dedico esta canción y para los que les pica, les aplica como dice la canción”, reflexionó Daniella Mastricchio.

DANIELLA MASTRICCHIO, SOL DE CHIQUITITAS, HIZO CATARSIS

La catarsis de Daniella Mastricchio fue mucho más profunda: “Toda la mierda que me han tirado la convertí en arte, que es lo que hago. Lo que hablen las personas no hace más que hablar de sus inseguridades propias y de sus incapacidades para crear, hacer o sentir”.

Y expresó: “Hay gente que tiene mucha ausencia del bien. Pero no me quiero enfocar en eso, sino en el amor y la creación. Hablaron mucho de mí a mis espaldas y con esa gente ya no converso ni gasto mi energía tampoco. Al contrario, lo convierto en arte y música, que es mi lenguaje”.

Daniella también se enfocó en su futuro: “Se viene la gira que se llama De corazón y estoy preparando con mi equipo todo. (…) También se viene una juntada que llamamos Ni Da y será el 3 de septiembre en Palermo con muchos fans. Vamos a compartir anécdotas de Chiquititas, además del nuevo proyecto y cantaremos”.