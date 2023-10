Si bien se ganó el corazón de sus fanáticos con todos los personajes que encarnó en ficción, sin dudas Milagros (el famoso rol que interpretó en la tira juvenil, Chiquititas) fue uno de los más importantes de su carrera. Y consciente del furor que generó, Agustina Cherri reveló el gesto solidario que tuvo en su niñez cuando le ponía el cuerpo a una huérfana que vivía en un hogar con otras chicas.

Invitada a Poco correctos, el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez, la actriz se confesó en vivo: “Lo que pasa con Mili es que yo nunca vi una cosa igual. El fanatismo de los niños es mejor que el de cualquier persona porque no tienen mucho filtro. El niño es niño, te ve y te ama. Entonces, lo que a mí me pasaba era ver esas reacciones, lo que generaba mi personaje y me sentía una superheroína total. Empecé la tira cuando tenía 11 y terminé a los 14 años”, comenzó diciendo en el programa de eltrece.

Además, la entrevistada dio detalles del sentimiento que despertó en aquellos menores que no se perdían ningún capítulo de la serie que creó Cris Morena: “Los chicos me veían y lloraban, me abrazaban. ¡Era como una locura!”.

Continuando con su relato, Cherri dio a conocer un lindo gesto que tuvo por aquellos años: “En esa época, cuando tenía tiempo libre, visitaba hogares por lo que significaba mi figura para los niños que estaban ahí. A ver, yo era chica y no tenía posibilidad de poder hablar ni hacer ninguna bajada, pero iba y cantaba las canciones con ellos”, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “En algún punto, nos sentíamos identificados, teníamos como una misma historia, pero nos reíamos y bailábamos, y era un momento increíble”.

AGUSTINA CHERRI SE REFIRIÓ A LAS OFERTAS LABORALES DE CRIS MORENA A SU HIJA MUNA

Luego de conocerse que Cris Morena puso su atención en Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, la actriz se sinceró sobre la posibilidad de que su pequeña sea parte de un proyecto de la famosa productora que la catapultó a la fama.

“Estamos viendo qué pasa con su futuro. Muna, por ahora, quiere dedicarse a cantar. Me da un poco de temor, me parece que nunca vamos a poder estar a la altura de lo que fue Chiquititas, no lo sé. Pero siempre hay proyectos dando vueltas”, confesó la actriz que brilla en la obra Votemos, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Cuando yo empecé, no había redes sociales, era todo distinto. Yo no era todavía la hija de nadie. Muna viene con otro plus de ser ‘la hija de’. Hoy me parece que las redes son un poco violentas. Si ella quiere cantar tiene toda la vida para hacerlo, no quiero apurar las cosas. Ella me da bola, pero yo quiero que estudie, que se forme. La verdad es que estoy sorprendidísima por las ofertas que le llegan”, agregó, feliz por lo que genera su niña.

Y cerró, con humor: “Yo podría retirarme. Tengo más de 35 años de aportes, podría jubilarme. Me causa gracia la cantidad de años de aportes. Lo que sí, soy más cuidadosa a la hora de elegir. Hay poca ficción, la televisión está desapareciendo. También hay que aprovechar el momento y agradecer que uno tiene laburo. Yo creo que todavía lo que me queda así pendiente es el cine”.