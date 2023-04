Agustina Cherri protagoniza Votemos a dos meses de dar a luz a Bono: "Se puede combinar maternidad y trabajo"

La actriz, que encabeza la obra producida por Adrián Suar, tuvo una charla íntima con Ciudad.

La devoción de Agustina Cherri (40) al trabajo puede describirse por el hecho de que protagonizará Votemos a tan solo tres meses de haber dado a luz a Bono, fruto de su relación con Tomás Vera.

"Se puede combinar la maternidad y el trabajo. Empecé a ensayar esta obra y mi hijo Bono tenía 25 días. Era muy chiquito, estamos por estrenar y tiene dos meses. Pero bueno, estoy bien, organizada. Tengo una red de contención que me ayuda mucho", afirmó segura Agustina en una charla íntima con Ciudad.

"Mi madre que viene conmigo a todos lados y cuida de mis hijos. Están mi pareja, mi suegra, mis amigas, todos cuidando a mis hijos y ayudándome porque saben que me hace bien, que es lo que me gusta y por nada del mundo me iba a perder la posibilidad de trabajar con estos actores", continuó Cherri.

Es que Votemos es una comedia que se presenta de miércoles a domingo en el Metropolitan, que se cuestiona cómo se abordan los problemas de salud mental en la sociedad. El detonante es un insólito debate que se origina al final de una reunión de consorcio, en la que se somete a deliberación si se admite o no a un nuevo inquilino con antecedentes complejos por su condición de salud.

"Se puede combinar la maternidad y el trabajo. Empecé a ensayar Votemos y mi hijo Bono tenía 25 días". G-plus

Con producción de Adrián Suar y Preludio, la obra está dirigida por Daniel Barone y cuenta con un elenco de lujo integrado por Gustavo Garzón, Juan Gil Navarro, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Carlos Portalippi, Muriel Santa Ana y Alan Daicz, y está basada en un cortometraje español que ganó un premio en el Bafici, fue nominado en los Premios Goya e integró la lista corta de los Premios Oscar.

Agustina Cherri es madre de Muna (14) y Nilo (11) producto de su relación con Gastón Pauls (51), y de Alma Vera (3) junto al músico, y se mantiene pendiente del teléfono para saber al instante qué pasa con Bono o sus hermanos mayores: "Tengo que estar atenta porque mi hijo está en un hotel enfrente con mi mamá. Entonces, si me ven correr es porque voy a dar la teta y vuelvo".

"Tengo que estar atenta porque mi hijo está en un hotel enfrente con mi mamá. Entonces, si me ven correr es porque voy a dar la teta y vuelvo". G-plus

"Tengo cuatro hijos en edades totalmente dispares, con distintas necesidades. Uno desde la contención más pequeña que es la lactancia, y una preadolecente que me pide que la lleve, la traiga, que a veces está en la calle moviéndose. Estoy atenta siempre", admitió.

-Ya casi que pasaste a ser madre de Muna Pauls y dejaste de ser Agustina Cherri, la famosa.

-Eso es espectacular. Es hermoso, me encanta. Ya robé mucho y ahora ser la mamá de Muna me parece mucho más interesante.

-¿Cómo la ves a Muna como artista?

-Ella es una maravilla. Qué voy a decir yo como madre, pero más allá de ser una maravilla, es una chica súper disciplinada, que estudia, se esfuerza. Eso marca un poco la diferencia. Porque uno puede cantar bien y tener talento, pero acompañado con el trabajo diario es donde se marca la diferencia. Ella va en busca de perfeccionarse, ser mejor. También estudia afuera, se aleja un poco de este mundo, porque no es la hija de Agustina Cherri. Se pone a prueba desde esos lugares. Es interesante cómo piensa.

Más sobre este tema El tierno video de Gastón Pauls por los 14 años de Muna: "Te amo como nunca creí que se podía amar"

-Vos empezaste también de chica. ¿Hay cosas que revivís o te alertan de la carrera de tu hija?

-Cuando yo empecé tenía seis años y era otra cosa. No había redes sociales, era otro mundo. Ella ya viene con la carga de ser la hija de personas que son públicamente conocidas, entonces es un combo más explosivo. Trato de ir con cautela. De hecho, hasta los diez años yo no le podía mostrar la casa (en redes sociales), la tenía como oculta. Hasta que llegó el momento en que me pidió mostrar lo que hacía porque quería estudiar y dedicar a esto. De a poquito fuimos abriendo las compuertas, y lo que pasa es esto de que hace algo y repercute, a la gente le gusta. Como mamá estoy muy emocionada, pero también me asusta. No lo voy a negar porque quiero protegerla de todo.

-¿La maternidad es un asunto cerrado para vos?

-Quedé embarazada de Bono y dije 'es el último, es el último', pero yo nunca cierro las puertas de nada. Pero me parece que esta vez ya debería. Ya tengo 40 años y cuatro hijos está bien.

-¿Qué piensa tu pareja, Tomás?

-Mi pareja no tendría problemas en tener más hijos. Y a mí no me insistan porque también caigo. Me gusta. Y como no me limita en nada tener hijos, porque sigo haciendo mi vida normal, lo pienso. Pero digamos que es el último.