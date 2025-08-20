Lee tu horóscopo diario del 20 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Te destacas con la luna en Leo y ayudas a tus socios en un proyecto laboral. Empiezas un plan en tu casa a largo plazo. Hoy tu liderazgo brilla y te impulsa a tomar decisiones concretas que benefician a todos.

Tauro : Con luna en Leo tu ser más poderoso aparece y lo aplicas en tu trabajo y en tu hogar. El dinero te da tranquilidad. Aprovecha para mostrar tu capacidad de organización y disfrutar de la estabilidad que construyes.

Géminis : La luna mejora tu trabajo y tus deseos de desarrollo profesional. Desafíos personales y laborales. La clave será mantener tu versatilidad para convertir cualquier reto en una oportunidad de avance.

Cáncer : Una sorpresa te cambia el día y tus planes; hoy logras lo que decidas. Tus intuiciones son favorables y das en la tecla. Confía en tu instinto, pues sabrás elegir el momento perfecto para actuar.

Leo : Con luna en tu signo es un día espectacular para activar proyectos y mejorar el trabajo. Ganas con inversiones y alcanzas un triunfo. Tu magnetismo abre puertas y tu constancia asegura que llegues a la meta que te propongas.

Virgo : Excelente día para el trabajo, con más oportunidades de las que esperabas. Organizas un nuevo proyecto que te expande laboralmente. La claridad mental será tu herramienta para concretar planes y ganar autoridad.

Libra : La suerte te acompaña en asociaciones laborales; revisas propuestas pendientes con la luna en Leo. Premio merecido. Es un momento ideal para cerrar acuerdos que te den estabilidad y proyección.

Escorpio : Planes para ordenar el trabajo y emprender una nueva idea. Recibes reconocimiento merecido. Tu estrategia y paciencia darán frutos visibles en el plano profesional.

Sagitario : Tu trabajo con otros requiere diplomacia y se cumple lo propuesto. Pequeños logros laborales que te hacen avanzar. El optimismo y la colaboración serán la clave para mantener el ritmo del éxito.

Capricornio : Los proyectos se iluminan y conoces a la persona que te ayuda a crecer. Aparecen ganancias laborales. El reconocimiento llega acompañado de nuevas oportunidades para expandir tu influencia.

Acuario : La espera terminó, lo que no se dio hasta ahora no se dará; borrón y cuenta nueva con la luna en Aries. Tu fuerza está en tu inteligencia. Aceptar el cambio te libera y abre espacio para proyectos más alineados contigo.