Cuando el tiempo apremia pero el paladar pide algo sabroso y casero, el pollo a la cacerola aparece como salvación. Esta receta propone dorar trozos de pollo en la cacerola, sumar verduras y caldo, y cocinarlos a fuego medio hasta que la carne quede tierna, jugosa y cargada de sabor.
Es un plato que rinde, reconforta y llena la cocina de aroma casero en apenas unos pasos. Ideal para una comida familiar o una cena sin complicaciones, esta versión aprovecha ingredientes simples para lograr un resultado contundente. El acompañamiento puede ser puré o arroz.
Ingredientes para pollo a la cacerola
- 2 pata/muslo de pollo.
- Una zanahoria.
- Un puerro.
- ½ morrón rojo.
- ½ papa.
- ½ cebolla.
- Una caja o lata de salsa de tomates.
- Orégano fresco.
- Una hoja de laurel.
- Un chorrito de vino blanco.
Procedimiento
- En una olla, sellar las presas de pollo hasta que se doren.
- Agregar vegetales por unos minutos, luego un chorrito de vino hasta que evapore el alcohol y añadir la salsa de tomates que cubra las piezas de pollo.
- Condimentar con orégano y laurel, cubrir con tapa y cocinar hasta que los vegetales estén tiernos.
- Emplatar.
