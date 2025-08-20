Cuando el tiempo apremia pero el paladar pide algo sabroso y casero, el pollo a la cacerola aparece como salvación. Esta receta propone dorar trozos de pollo en la cacerola, sumar verduras y caldo, y cocinarlos a fuego medio hasta que la carne quede tierna, jugosa y cargada de sabor.

Es un plato que rinde, reconforta y llena la cocina de aroma casero en apenas unos pasos. Ideal para una comida familiar o una cena sin complicaciones, esta versión aprovecha ingredientes simples para lograr un resultado contundente. El acompañamiento puede ser puré o arroz.

Ingredientes para pollo a la cacerola

2 pata/muslo de pollo.

Una zanahoria.

Un puerro.

½ morrón rojo.

½ papa.

½ cebolla.

Una caja o lata de salsa de tomates.

Orégano fresco.

Una hoja de laurel.

Un chorrito de vino blanco.

Procedimiento

En una olla, sellar las presas de pollo hasta que se doren. Agregar vegetales por unos minutos, luego un chorrito de vino hasta que evapore el alcohol y añadir la salsa de tomates que cubra las piezas de pollo. Condimentar con orégano y laurel, cubrir con tapa y cocinar hasta que los vegetales estén tiernos. Emplatar.

