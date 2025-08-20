El cantante Oscar Lajad presentó junto a Ricky Maravilla el videoclip oficial de “Qué Tendrá Ese Petiso”, un clásico de la música popular que ahora revive en una sorprendente versión a tiempo de tango.

La producción cuenta con la participación especial de los bailarines Rosalía Álvarez y Nicolás Tobares, quienes aportan frescura, ritmo y una energía contagiosa que se refleja en cada escena. La propuesta ya está disponible en Spotify, iTunes y todas las plataformas digitales.

El videoclip fue realizado por Gerard Producciones y tuvo como escenario el Salón Sayonara Multieventos, con el trabajo de cámara y edición a cargo de Josi Fernández, logrando una estética moderna sin perder la esencia del tango.

Oscar Lajad y Ricky Maravilla (Foto: TP Agencia)

Leé más:

Ricky Maravilla impactó con su nueva cara, se hizo viral y terminó dando explicaciones

RICKY MARAVILLA RELANZÓ “QUÉ TENDRÁ EL PETISO” JUNTO AL ACTOR QUE

Este lanzamiento no solo revaloriza una canción que se convirtió en favorita del público, sino que también suma el sello inconfundible de Tango Corrupto, el proyecto artístico que fusiona lo clásico con lo popular para acercar el género a nuevas generaciones.

Con esta versión, Oscar Lajad y Ricky Maravilla vuelven a demostrar la vigencia de dos estilos musicales diferentes, que se encuentran en un cruce original y divertido, capaz de sorprender tanto a los amantes del tango como a quienes siguen la música tropical.

El resultado es una experiencia audiovisual atractiva, donde tradición y frescura se combinan para rendir homenaje a un tema inolvidable y, al mismo tiempo, proponer una mirada innovadora dentro de la música popular argentina.

Leé más:

Ricky Maravilla se puso en contacto con su madre muerta

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.