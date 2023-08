Ricky Maravilla se puso en contacto con su madre muerta, relató una medium que habló con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Fue súper emotivo transmitirle a Ricky Maravilla lo que su mamá fallecida me decía. Él es un amor y fue impresionante que él confirme todo el mensaje que le daba su madre”, dijo la medium Aristida Genes.

“Él se emocionaba y empezó a hablar de su mamá y su papá, en un momento él cantó la canción que su mamá le pidió que le cantara”, agregó.

“Percibí en él que sentía que su mamá lo acompañaba siempre, yo soy un puente nada más, le empezó a decir su mamá cosas textuales que él sentía, fue impresionante, no veía la hora de conectarme con mi hijo decía la mamá, me siento muy feliz”.

“Yo sentí que ella estaba energéticamente fuerte, cuando me acerqué a ella me dijo que necesitaba abrazar a su hijo, acomodar su pelo y su ropa”, detalló. Y cerró: “Hablaron también de su infancia que no tenían dinero, él valoraba muchísimo cada regalito que le hacía, fue un mensaje muy lindo”.