Las empanadas tucumanas son un ícono del país, con un relleno jugoso que las distingue de cualquier otra. El secreto está en la cocción del ingrediente estrella, el matambre, y la preparación casera de la masa.
La receta tiene pasos claros: primero se cocina el matambre en agua hirviendo y luego se saltea con la cebolla y la grasa de pella. Por último, se integra el caldo de cocción del matambre con los condimentos y se le agrega al relleno. El toque final es el clásico repulgue.
Ingredientes para empanadas tucumanas
Para la masa
- Un k de harina 000.
- 500 cc de agua.
- 200 g de grasa.
- 15 g de sal.
Para el relleno
- Un k de matambre cocido y limpio.
- 600 g de cebolla.
- 200 g de cebolla de verdeo.
- 6 huevos.
- 100 g de grasa de pella.
- 200 g de fondo de cocción o caldo del matambre.
- 10 g de sal.
- 3 g de comino.
- 20 g de pimentón dulce.
- 5 g de ají molido.
La receta para preparar empanadas tucumanas. Cucinare.TV.
Procedimiento
Para la masa
- Derretir los 200 g de grasa de pella en una sartén pequeña.
- En una batea o mesada, sumar un k de harina, hacer una corona y sumar la grasa. Mezclar, agregar la sal y de a poco el agua.
- Amasar hasta lograr una masa lisa, llevar a descansar por media hora.
Para el relleno
- Cocinar el matambre en agua hirviendo; una vez cocido, reservar el agua de cocción como caldo para usarlo luego.
- Cortar el matambre en cubos pequeños.
- Cortar la cebolla, el verdeo y, por último el huevo. Reservar.
- En una olla, derretir la grasa de pella. Una vez derretida, sumar la cebolla hasta transparentar (cuidar que no se queme).
- Agregar el matambre y reservar la preparación a un lado.
- En otra olla, volcar el fondo de cocción del matambre, agregar pimentón, ají molido y el comino previamente molido en mortero.
- Integrar y dejar calentar durante 5 minutos.
- Teniendo las dos preparaciones, integrar al matambre y la cebolla el caldo condimentado. Reservar en heladera hasta que enfríe.
- Con el relleno frío, sumar el verdeo y el huevo. Es importante no mezclar, así queda el relleno parejo para todas las empanadas.
- Estirar la masa y armar las tapas con un cortante.
- Hacer un sobrecito con las puntas y rellenar. Tradicionalmente, lleva 13 repulgues.
- Una vez terminadas, llevar a freír en grasa de pella hasta que estén doradas.
- Para que queden crocantes, el tip es que se frían directo de heladera en grasa o aceite bien caliente.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/