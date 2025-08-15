El matambre arrollado con ensalada rusa es un clásico que resiste el paso del tiempo por su versatilidad y sabor familiar. La clave que le da identidad a esta receta está en una mezcla cremosa de ajo, perejil fresco, mostaza y ají molido que garantiza que el relleno quede firme y jugoso una vez cocido y prensado.
Con una típica ensalada rusa como guarnición, este plato no solo rinde y aporta sabor, sino que también ofrece una presentación impecable para compartir y disfrutar en familia.
Ingredientes para matambre arrollado con ensalada rusa
Para la pasta
- Una cda de ají molido.
- Sal y pimienta.
- 2 cdas de mostaza.
- 2 cdas de perejil fresco picado.
- 2 cdas de ajo picado.
- 7 g de gelatina sin sabor.
- 2 cdas pan rallado.
Para el relleno
- 150 g de arvejas cocidas.
- 200 g de fetas de panceta ahumada.
- 8 huevos duros.
- 2 zanahorias en tiras (pre hervor).
- Un morrón en tiras.
Para la ensalada rusa
- 2 zanahorias en cubos cocidas
- 3 papas en cubos cocidas
- Sal y pimienta, a gusto.
- Mayonesa, c/n.
- Una cda de mostaza.
- 200 g de arvejas cocidas.
- Jugo de limón, c/n.
Procedimiento
- Para el matambre, retirar el exceso de grasa.
- Formar un rectángulo. Si es necesario cortar y emparchar.
- Para la pasta, mezclar los ingredientes y untar por todo el matambre.
- Colocar la panceta en lonjas.
- Hacer una fila de huevos cortando las puntas.
- Repetir con las zanahorias, dejando un espacio y lo mismo con el morrón.
- Enrollar y envolverlo en film.
- Bridar y llevar a cocción durante dos horas y media.
- Dejar enfriar en el agua de cocción.
- Retirarlo y colocarle peso por encima. Llevar a la heladera durante 2 horas como mínimo.
- Para la ensalada rusa, cocinar las papas, las zanahorias y las arvejas.
- Cuando estén frías, salpimentar y aderezar con mayonesa y mostaza.
- Pasadas las horas de heladera, cortar el matambre y acompañar con la ensalada rusa.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/