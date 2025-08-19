Luego de dar varias pistas sobre el enigmático de la noche, finalmente Pepe Ochoa reveló en LAM que la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco estaría iniciando un romance con Nicolás Figal, defensor de Boca y uno de los solteros más codiciados del fútbol.

Según contó el panelista, los indicios comenzaron a hacerse visibles hace unos meses, con encuentros discretos en bares muy conocidos de la ciudad: “Se sientan en una mesa, están ahí a los besos, los ve todo el mundo. Y obviamente luego se retiran juntos”, detalló.

Este romance se da en un momento en que ambos están solteros, lo que, según el propio Ochoa, hace que la relación “no moleste a nadie”. Además, se destacó la complicidad y el encanto que generan cada vez que aparecen juntos en público: miradas cómplices, sonrisas y un magnetismo que no pasa desapercibido.

Lucía Celasco, ¿a un paso de blanquear con Nicolás Figal?

Foto: Instagram (@lucia_celasco)

Foto: Instagram (@nico_figal)

EL MILLONARIO REGALO QUE SUSANA GIMÉNEZ LE HIZO A SU NIETA, LUCÍA CELASCO, EN PUNTA DEL ESTE

Después de haberse ido a Punta del Este, Uruguay, en plena pandemia, Susana Giménez quiso sentir a su nieta, Lucía Celasco, más cerca. Por eso, le hizo un increíble y millonario regalo.

Sí, la diva de los teléfonos le habría obsequiado a su nieta una propiedad en José Ignacio: “Todavía no se la entregaron. Están con los trámites. No la pagó muy caro por lo que salen las propiedades ahí...”, había revelado Yanina Latorre en LAM, en 2021.

Además, la panelista agregó que Lucía estaba muy enamorada de su novio, Gianmarco Dolce, y que la diva habría pensado en ambos antes de comprar la propiedad: “Susana es muy generosa con ellos, por eso le regaló una casa a Lucía para que pueda estar con su novio”, remarcó. Y cerró: “La casa les viene muy bien, sobre todo por la playa, la intimidad. Y porque estarían cerca de ella”.