Este martes, Pepe Ochoa volvió a conducir LAM ante la ausencia de Ángel de Brito y así llevó un envío plagado de datos sobre la decisión de Gime Accardi de confirmar que le fue infiel a Nico Vázquez, pero además lanzó una teoría tan insólita como explosiva de ser verdad.

Ya desde la previa en SQP, Yanina Latorre venía agitando teorías que le iban llegando por mensajes sobre la decisión de la actriz de hacer su descargo público para limpiar el nombre de Nico y de Andrés Gil, pero nada la preparó para lo que iba a escuchar.

Nico Vázquez como Tootsie

“Acá hay un tema también que quiero profundizar con respecto a toda esta historia que es que entre Nico y Gime empieza a haber mucho bardo cuando él hizo Tootsie”, aseguró el panelista “suricata”, en referencia al anteúltimo éxito de Vázquez en el teatro.

Gime Accardi y Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

LA INSÓLITA TEORÍA DE PEPE OCHOA SOBRE LAS CEJAS DE NICO VÁZQUEZ y la “LÍBIDO” DE GIME ACCARDI

En ese sentido, Ochoa recordó que mientras Nico encaraba la adaptación de la película de 1983 dirigida por Sydney Pollack y protagonizada por Dustin Hoffman, Gimena aceptaba entrar a trabajar en Olga con Migue Granados.

“Ya venían mal. A partir de que ella empieza en este mundo del streaming la elevan como personaje, como figura que es y ella ahí empezó a tener más vida social, más vida nocturna. Empezó a salir sin Nico en el medio”, agregó el conductor suplente.

“Y lo que me cuentan del entorno es que como Nico estaba sin cejas, todo el día vestido de mujer… la líbido de ella hacia él se empezó a caer. Y a raíz de esto… una parte muy importante de esas decisiones entre ellos que los alejaron”, cerró Ochoa, ante las risas de La Barby.

