Este martes Pepe Ochoa aseguró en LAM que conocía una infidelidad de Gime Accardi a Nico Vázquez previa a la que detonó su separación, y brindó datos de una historia que estuvo oculta durante siete años.

Ya desde el inicio del programa, el panelista y conductor suplente por las vacaciones de Ángel de Brito, adelantó que se trataba de un affaire que habría tenido Gime en 2018, año en el que ella trabajó en Re Loca en el cine y Mi Hermano es un Clon en la TV.

Durante varios minutos, Ochoa pasó videos de Gimena Accardi hablando sobre su relación con Nico Vázquez y negando su romance con Andrés Gil, para alimentar la intriga mientras aseguraba junto a Marcela Feudale, que “no le creen” a la actriz y “que hay algo más” detrás de la confesión.

PEPE OCHOA VENTILÓ OTRA INFIDELIDAD DE GIME ACCARDI A NICO VÁZQUEZ

Finalmente, Pepe Ochoa arrancó otra vez y contó que en 2018 “Gime Accardi tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos vivían. Fueron un par de polvos, pero este personaje, si bien no era de su entorno, era alguien que Nico podría conocer”.

“Y con este personaje las cosas no trascendieron”, agregó Ochoa. “Fue simplemente solo eso: un coqueteo, sexo (un par de veces) durante un par de meses en un verano. Y Nico lo supo”, reveló el panelista.

“Y a raíz de eso, sigue la relación y deciden trascender y seguir apostando al amor”, agregó Ochoa. “Yo siento que Nico nunca es contundente con la vuelta con ella, el amor que siente por ella y cuando le toca hablar de este tema, me dijeron que él está muy decidido a separarse”, cerró el panelista.

