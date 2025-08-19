Un año atrás, Gime Accardi visitó a Sebastián Wainraich en La Noche Perfecta (eltrece) para promocionar La Voz Ausente, la serie que protagonizó con Benjamín Vicuña, y allí sorprendió a todos al revelar su frecuencia sexual.

Todo comenzó cuando Sebastián recalcó que tras los 17 años en pareja con Vázquez, le dio preguntó sin tapujos sobre su frecuencia. “Me da vergüenza preguntártelo, lo leí en otra declaración: ¿Frecuencia cuatro veces por semana?”, lanzó el conductor.

Gime Accardi y Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“Es medio noventosa la pregunta, pero necesito que…”, se justificó Sebastián, sobre su necesidad de contenidos. “Sí, hemos dicho eso. Bueno, va variando. Se ve que en esa época era una buena racha, pero más o menos ese es el número considerable que nos gusta”, dijo ella.

EL DÍA QUE GIME ACCARDI SORPRENDIÓ AL REVELAR SU FRECUENCIA SEXUAL CON NICO VÁZQUEZ

“¡Qué presión! ¡Que vara alta!”, se sorprendió Wainraich, que además le retrucó: “¿Y 7 de la tarde es tu horario favorito? Dijiste ‘Cuando la Panamericana está llena’”. “Yo prefiero a la tarde porque pasa que cuando viene la noche yo ya quiero estar con el pijamita para ver una serie” dijo ella.

“No quiero sacarme todo, si acabo de ponerme el pijama…”, se justificó ella mientras el conductor se solidarizaba con ella: “… decirle que lo querés y todo…”. “Y tarde… esa gente que llega borracha a las 4 de la mañana… Ni una posibilidad tenés de acercarte. Es volcar o dormir”, señaló ella.

Gime Accardi y Nico Vázquez (Foto: Instagram)

“Dormir cucharita no quiero, ¿Quién duerme ‘cucharita’? Es incómodo. Por suerte tenemos una cama bastante grande. Estar toqueteándose mientras uno duerme es muy incómodo”, se justificó Gime, que en cierta ocasión escribió “Me casé con el mejor chupador de con… de la historia. Me la chup… sin parar”, durante un vivo de Yanina Latorre y Lizardo Ponce.

