En un año de pocos estrenos en lo referente a ficciones nacionales, Benjamín Vicuña y Gime Accardi presentaron La voz ausente, una adaptación de la novela del mismo nombre de Gabriel Rolón, en el que el actor se vuelve a poner en la piel del psicoanalista Pablo Rouviot, que ya hizo en Los padecientes (2018).

En diálogo con Ciudad, los actores explicaron que en esta adaptación, que cuenta con algunas licencias respecto a la novela, Pablo Rouviot (Vicuña) y la inexperta policía Cecilia Bermúdez (Accardi) se sumergen en una investigación para esclarecer el presunto suicidio del hermano del psicoanalista.

Ciudad: -Está más serio tu personaje acá que en Los Padecientes.

Benjamín Vicuña: -Hay un compromiso que este caso le pega. Un núcleo familiar, su corazón. Y eso hace que también que toda la historia está teñida de una cosa emocional, además del thriller y la cosa policial. Y eso creo que sumó y fue una lectura también que tuvo Gustavo Hernández, que es el director.

C: -los padecientes fue una película y esta es una serie. ¿Fue siempre un proyecto para hacer una serie? ¿Tuviste alguna observación al aceptar?

BV: - Siempre fue serie. Una serie que me parece maravilloso porque efectivamente da para maratonear y poder ver todo desde el 21 de agosto. Si me preguntás a mí, me parece que por lo menos nosotros lo actuamos como una película, independiente de que sea cortado por unidades, pero es un gran viaje.

Gime Accardi: -Sí, es una gran película. De hecho, son siete capítulos de 30 minutos, que como dice Benja, son para maratonear. O sea, no te puedes despegar del sillón porque termina un capítulo y ya enseguida querés empezar el que sigue.

Fotograma de La voz ausente con Benjamín Vicuña y Gimena Accardi (Foto: Disney+)

C: - Y cada capítulo termina bien arriba como para que sigan…

BV: -Es un género que a mí me encanta, me gusta. Porque, por lo demás, hace ya un tiempo que en Argentina no vemos series de este género. Está muy bien hecha, en condiciones de una superproducción, una manufactura increíble.

C: - Hay unas escenas muy impresionantes, muy propias de Hollywood…

BV: - Y sí, porque cuando contás un género de estos, la verdad que las referencias son obvias, las comparaciones... Hay que tener un piso (…) y sabemos que tenemos un muy buen piso con lanovela de Rolón. O sea, tenemos la arquitectura de la casa perfecta, la historia está muy bien contada y es sumamente atrapante.

C: -Gime, estás irreconocible con respecto a tus papeles habituales. ¿Fue muy difícil hacer el click en este aspecto?

GA: -Sí, es un registro que no suelo tocar y en eso contábamos con unos guiones y unos textos muy bien escritos, muy bien desarrollados, junto con los autores, para que cada texto sea perfecto, y de solo decirlo ya te coloque en un lugar. Al margen de eso, también los directores supieron dirigirnos muy meticulosamente y detalladamente para lograr esa cara, esa pesadez. Y también hice mucho hincapié también como actriz, junto con el equipo de maquillaje y pelo, en estar con ese look lo más natural posible y no verme como una policía con el bucle y el delineado, y hermosa.

C: -¿Cómo fue bajar del escenario y volver a frente a la cámara? Hacía como cuatro años que no te veíamos en una ficción.

GA: - Tal cual. Creo que la mirada del director y estar ajustando eso de no estar ni pasada gestualmente ni con la voz. Una viene del teatro, donde es todo mucho más clown y hablar, porque yo venía de hacer comedias comerciales y acá era como todo lo contrario el registro, así que yo estaba muy concentrada y muy atenta.

