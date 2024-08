Luego de contar que Bautista, el hijo que tiene con Carolina “Pampita” Ardohain comenzó una nueva historia de amor, Benjamín Vicuña dio detalles de cómo acompaña al adolescente en el plano sentimental.

“Lo llevo bien, como un súper desafío de mi hijo mayor que me va exigiendo estar a la altura”, comenzó diciendo el actor, en una profunda nota que dio para la revista Gente, sobre cómo vive su rol como papá.

“Él trae códigos nuevos. Intento ante todo el diálogo, con su entorno, pero lo que destaco son sus responsabilidades con el colegio y su felicidad, que tenga un compromiso con su felicidad, que pueda ser un chico feliz”, agregó.

En cuanto a la novia de Bautista, remarcó: “No lo quiero escrachar públicamente, pero anda por ahí y eso también es hermoso, el poder acompañarlo. En algunas cosas creo que todos los adolescentes se parecen. Sin dudas es la etapa más difícil. Es una etapa en que adolecés muchas cosas, una etapa de revelaciones, es una etapa de descompensación hormonal, de que lo más lindo aparentemente para muchos es el descubrimiento del primer amor, también de tu vocación”.

“hay ciertas cosas de enfrentamiento de los estándares, con lo que está establecido, con tus padres. Es difícil, lo estoy tratando de acompañar de la mejor manera, pero en un lugar secundario porque él es libre y es único y lo sabe”, añadió.

Y cerró: “Es una etapa delicada, entran la alimentación, la autoestima, el sexo. Es un mega desafío y también te da mucha preocupación porque sabés, yo mismo me acuerdo, es la etapa más revuelta, más vertiginosa de nuestras vidas y hay que estar ahí atajando”.

BAUTISTA VICUÑA EXPUSO A SU PAPÁ BENJAMÍN EN UN DIVERTIDO PING PONG DE PREGUNTAS

Fiel usuario a las redes sociales, Benjamín Vicuña deja espiar momentos de su intimidad con su familia, amigos y seres queridos. Y en esta oportunidad, el actor compartió un divertido ida y vuelta con Bautista, el hijo que tiene con Carolina “Pampita” Ardohain.

Así fue la imperdible charla que mantuvieron padre e hijo, tal como se puede ver en el video que el galán chileno plasmo en su muro de Instagram:

Bautista: -¿Cuál es mi película favorita?

Vicuña: -(le señala su remera que dice Scarface).

B: -No.

V: -¿No? Tu película favorita es Cars.

B: -¡No!

V: -Hasta pantufla de Cars tenías. Hacete el canchero.

B: Bueno, dale, vamos con Cars. ¿Cuál es mi nombre completo?

V: -Bautista Vicuña Ardohain.

B: Muy bien. ¿Cuánto pesé cuando nací?

V: -Ufff… tres kilos, doscientos gramos. Eras fornido.

B: -¿Cuál es mi signo del zodíaco?

V: -No seas así. 29 de febrero… no sé los signos, pero me parece que el febrero es igual que mi papá, es Piscis.

B: -Sí.

V: -¡Vamos todavía!

B: -¿Cuál es mi comida favorita?

V: -Para mí, es sushi, y la hamburguesa.

B: -¿Tengo algún apodo? ¿Cómo me dicen mis amigos?

V: -Yo te digo Bauti, hijo, pero te dicen mucho Vicuña, Vicu.

B: -El día del padre. ¿Qué preferís? ¿Un regalo? ¿Algo material? ¿O algún video? ¿Una carta? Yo sé que preferís un poquito más por ahí.

V: -Bueno, pero me condicionaste la respuesta. Sí, por años luz, prefiero que se vea un minuto de pensar en el otro. Decir ‘bueno, a este le gusta esto’. Pero sí, prefiero un gesto más que un regalo.