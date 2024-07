Fiel usuario a las redes sociales, Benjamín Vicuña deja espiar momentos de su intimidad con su familia, amigos y seres queridos. Y en esta oportunidad, el actor compartió un divertido ida y vuelta con Bautista, el hijo que tiene con Carolina “Pampita” Ardohain.

Así fue la imperdible charla que mantuvieron padre e hijo, tal como se puede ver en el video que el galán chileno plasmo en su muro de Instagram:

Bautista: -¿Cuál es mi película favorita?

Vicuña: -(le señala su remera que dice Scarface).

B: -No.

V: -¿No? Tu película favorita es Cars.

B: -¡No!

V: -Hasta pantufla de Cars tenías. Hacete el canchero.

B: Bueno, dale, vamos con Cars. ¿Cuál es mi nombre completo?

V: -Bautista Vicuña Ardohain.

B: Muy bien. ¿Cuánto pesé cuando nací?

V: -Ufff… tres kilos, doscientos gramos. Eras fornido.

B: -¿Cuál es mi signo del zodíaco?

V: -No seas así. 29 de febrero… no sé los signos, pero me parece que el febrero es igual que mi papá, es Piscis.

B: -Sí.

V: -¡Vamos todavía!

B: -¿Cuál es mi comida favorita?

V: -Para mí, es sushi, y la hamburguesa.

B: -¿Tengo algún apodo? ¿Cómo me dicen mis amigos?

V: -Yo te digo Bauti, hijo, pero te dicen mucho Vicuña, Vicu.

B: -El día del padre. ¿Qué preferís? ¿Un regalo? ¿Algo material? ¿O algún video? ¿Una carta? Yo sé que preferís un poquito más por ahí.

V: -Bueno, pero me condicionaste la respuesta. Sí, por años luz, prefiero que se vea un minuto de pensar en el otro. Decir ‘bueno, a este le gusta esto’. Pero sí, prefiero un gesto más que un regalo.

PAMPITA REVELÓ CÓMO HACE PARA PONER LÍMITES A SUS HIJOS

En medio de un debate sobre la maternidad, Pampita compartió su experiencia personal y contó cómo encara la educación de sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán (frutos de su relación con Benjamín Vicuña) en vivo.

“Yo tengo suerte porque cuento con ayuda y la verdad es que mis hijos son un amor también. Pero sí soy de decir ‘andá a pensar lo que hiciste mal, recapacitá’”, comenzó diciendo la conductora de Pampita Online, en diciembre de 2021.

En cuanto a qué hace cuando tiene que retar a sus pequeños, Carolina Ardohain (que también tiene a Ana, con Roberto García Moritán) reveló: “Les digo ‘te vas a pensar’. Y me dijeron que tiene que ser un minuto por edad. Es decir, al año se van a pensar un minuto; a los dos años, dos minutos; y así. No sé si ayuda mucho, pero ya saben que es así”.

“Si no (se portan bien) bajo línea, saco los dispositivos electrónicos en un segundo y no hay más teléfonos ni nada. A los hijos les hace bien los límites. Los ayuda a crecer, se sienten amados y contenidos. No hay que dejar pasar nada”, agregó.

Y cerró: “Yo soy estricta en algunas cosas, pero re permisivas en otras. Ellos saben que hay ciertas reglas de respeto y conducta que tienen que mantener en casa principalmente, y eso llevarlo a todos los ámbitos de la vida. Esa es la idea, no sé cómo me saldrá. Viene saliendo bastante bien, no me puedo quejar. Después serán libres, harán su vida y espero –desde casa- haberles puesto ciertos valores que los acompañen siempre”.