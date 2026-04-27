Male y Lei presentan “Sweet Relief”, su nuevo single, una propuesta trilingüe que rompe estructuras y construye un universo sonoro donde el caos se transforma en calma.

En esta canción, el español, el inglés y un tercer idioma conviven con naturalidad para dar vida a un refugio íntimo, ese instante donde el mundo se apaga y solo quedan la piel, el deseo y la conexión.

El lanzamiento marca un paso firme en la identidad artística del dúo, que apuesta por una narrativa sensorial: “Sweet Relief” no representa solo a una persona, sino a ese momento de alivio donde el ruido externo desaparece.

La canción nace del agobio cotidiano y la necesidad de evasión, transitando un viaje que va del caos a la calma, de las etiquetas al juego, con una seducción libre y sin límites.

La composición estuvo a cargo de Ann Ride. La producción del single tuvo un recorrido internacional: comenzó en REC Estudio, en Mendoza, bajo la dirección de Diego Denegri y continuó en Woman Studio Buenos Aires junto a José Luis Pagán, que trabajó con figuras como Marc Anthony, Jennifer Lopez, Chayanne y Thalía, además de ser nominado al Grammy y Latin Grammy. La mezcla y el mastering final se realizaron en UPM Studio, en Miami.

Los arreglos vocales y coros llevan la impronta de Constanza Luer, exintegrante de Supernova y voz del tema “Dulce” de Machuca.

Quiénes son Male y Lei

Malena y Leila Palmiro, conocidas artísticamente como Male y Lei, son hermanas mellizas criadas en un entorno donde la música fue siempre protagonista. Hijas de Mariana —cantante— y Pablo —músico y productor—, crecieron entre escenarios, ensayos y estudios, desarrollando desde muy pequeñas una conexión natural con el arte.

Formadas en comedia musical desde los 9 años, complementaron su preparación con clases de canto y danza, consolidando una base artística integral. Aunque el deseo de crear un proyecto propio estuvo presente desde siempre, fue en febrero de 2023 cuando decidieron dar el paso y lanzar oficialmente Male y Lei.