Ozuna desató la euforia del público al presentarse en el Supernova Genesis 2026, uno de los eventos más esperados del año. El show tuvo lugar en la Arena Ciudad de México y fue transmitido por la plataforma Netflix, consolidándose como uno de los momentos más destacados del encuentro.

Ganador de dos Latin Grammy, Ozuna conectó desde el primer minuto con el público mexicano, ofreciendo una presentación cargada de energía, carisma y grandes hits.

Durante el show, hizo vibrar a los asistentes con temas como “Baila Baila Baila”, un medley de “Se Preparó” y “Dile Que Tú Me Quieres”, además de éxitos como “Criminal”, “Me Niego”, “El Farsante” y “Taki Taki”.

Ozuna en Arena Ciudad de México

En paralelo a su impactante performance, el artista continúa dominando los rankings musicales.

Ozuna en Arena Ciudad de México

Su más reciente sencillo, “Una Aventura”, alcanzó el puesto #1 del chart General de radio según Monitor Latino durante dos semanas consecutivas en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y España.

Ozuna en Arena Ciudad de México

Además, el tema debutó en lo más alto del chart Hot Song General en mercados clave de Latinoamérica.

Por otro lado, “Enemigos” reafirma el gran presente de Ozuna al posicionarse en el #1 del chart Latin Airplay de Billboard, así como en Latin Rhythm Airplay, alcanzando también el puesto 23 en el ranking Hot Latin Songs.

Ozuna en Arena Ciudad de México

Con este logro, el artista suma un total de 37 canciones en el primer puesto del Latin Airplay.

Antes de despedirse, agradeció el cariño de sus fans mexicanos y confirmó su regreso a los escenarios del país con una próxima presentación el 2 de mayo en la Feria de Puebla.