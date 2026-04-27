ZAMA presenta “Mi Rose”, su nuevo videoclip, una propuesta que combina sensibilidad, identidad y una fuerte impronta visual ligada a sus raíces patagónicas. Con este lanzamiento, el músico oriundo de Chubut reafirma su estilo auténtico y su crecimiento dentro de la escena independiente.

Nacido y criado en 28 de Julio, un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes, ZAMA construyó su vínculo con la música desde la infancia, influenciado por su padre, compositor y músico. Esa conexión familiar no solo marcó su identidad artística, sino que hoy también forma parte activa de su proyecto.

Desde los 7 años comenzó a componer, y tras finalizar la secundaria en 2019 decidió apostar de lleno por su carrera musical. Su propuesta se distingue por letras emocionales, genuinas y alejadas de lo explícito, manteniéndose fiel a sus valores personales y familiares.

Un proyecto independiente con identidad propia

“Mi Rose” refleja no solo su evolución artística, sino también el espíritu autogestivo que define su carrera. En sus inicios, ZAMA desarrolló de forma autodidacta habilidades en producción musical y edición audiovisual. Sus primeros videoclips fueron grabados con su celular, que incluso llegó a vender para reinvertir en su proyecto, demostrando un compromiso total con su camino.

Actualmente, su propuesta se sostiene como un proyecto familiar:

Su padre participa en la producción musical (guitarras y bajos).

Su cuñado se encarga de las grabaciones audiovisuales.

El propio ZAMA produce, compone y edita sus contenidos.

Este trabajo en equipo se traduce en una identidad sólida, donde cada decisión creativa surge de manera orgánica y colaborativa.

La influencia de la Patagonia en su música

Las raíces patagónicas son un pilar fundamental en su obra. ZAMA asegura que su origen se refleja tanto en su forma de ser como en lo visual: paisajes del sur argentino, escenas cotidianas con amigos, asados y momentos reales forman parte de sus videoclips.

“Es una forma de llevar un pedazo de mi lugar a cada canción”, expresa el artista, quien busca que su entorno también sea protagonista de su narrativa musical.

Formación y aprendizajes clave

En su desarrollo artístico, ZAMA se formó en canto con Katie Viqueira, coach vocal de reconocidos artistas como Abel Pintos, María Becerra, Duki y Chayanne. Además, tuvo la oportunidad de trabajar con productores vinculados al equipo de María Becerra, experiencias que marcaron su crecimiento, aunque esos proyectos no llegaron a publicarse.

Entre los aprendizajes más importantes de su carrera, destaca el valor del entorno cercano y la importancia de tomar decisiones conscientes: “Aprendí que no todo lo que brilla es oro y que hay que cuidar el proyecto”, afirma.

“Mi Rose”, un paso más en su evolución

Con este nuevo lanzamiento, ZAMA continúa construyendo un camino sólido dentro de la música independiente, apostando por una identidad honesta, una estética cuidada y un mensaje emocional que conecta con su público.

“Mi Rose” no solo es un nuevo videoclip, sino una muestra clara del universo artístico que ZAMA está creando: cercano, auténtico y profundamente ligado a sus raíces.