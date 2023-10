Alba, la hija de Agustina Cherri con Tomás Vera, cumplió cuatro años. Entonces, su mamá y su papá le organizaron una inolvidable fiesta al aire libre, en la que no faltaron los inflables, los brillos para decorar los rostros de los invitados, los pelos de color fantasía y la comida favorita de la familia, ¡pizzas y empanadas!

“Alba cumplió 4 años. Fue un domingo de verano, con súper clásico, pizza party, juegos y brillos. Gracias a todos por venir”, escribió Agustina, súper agradecida y contenta por lo bien que la pasó su hija en su cumple, al pie de las imágenes más lindas de la celebración que compartió en Instagram.

Además de jugar a decorarse el rostro con brillos, los que volvió tendencia Emilia Mernes, y de teñirse temporalmente el cabello de color fantasía, los pequeños invitados degustaron la torta de cumpleaños de Alba, inspirada en su dibujo favorito, Paw Patrol. ¡Inolvidable!

AGUSTINA CHERRI CONTÓ QUE CELABA A ROMINA YAN EN CHIQUITITAS

“Romina tenía veintipico de años, pero nos comandaba, nos cuidaba. Yo me acuerdo que era muy apegada a ella y muy celosa yo de ella. Yo no quería que hable con ninguna otra chiquitita, la quería para mí y siempre le hacía escenas de celos”, recordó Agustina, divertida.

“Ella era muy amorosa con todos los chicos, no solo conmigo y a mí me daba celos. Yo me empacaba y ella se comunicaba conmigo a través de cartas. Antes de venir a hablarme, me escribía cartas”, rememoró la actriz de Votemos.

“Ahí me decía que ella era muy tímida, pero que me quedara tranquila, que me quería. Yo no dejaba de ser una nena y la admiraba. Era Romina, pero también era Belén, mi ídola”, aseveró, sensibilizada.