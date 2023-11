A 17 años del final de Chiquititas, Daniella Mastricchio reapareció en los medios de comunicación. La cantante habló como pocas veces del drama familiar que sufrió en la época en la que encarnaba a Sol en la exitosa novela y le envió un mensaje a Cris Morena.

“Los conflictos familiares no me permitieron seguir con la carrera. Después de cuatro años de Chiquititas, yo quedé muy sola”, contó Daniella en Empezar el día en Ciudad Magazine.

“No volví a hablar con Cris Morena. Estaba muy avergonzada. Se habían vivido tantas cosas. Tenía 11, 12 años, ¿qué le iba a decir? Perdón. Yo iba al teatro sin dormir. Me he llegado a desmayar. No tenía contención”, expresó Mastricchio, evocando esa etapa de su vida con dolor.

“Los conflictos familiares no me permitieron seguir con la carrera. Cris, te pido perdón si algo pasó. Yo era una niña”.

“¿Volverías a trabajar con Cris Morena?”, le preguntó Yuyito González. Y la ex Chiquititas no lo dudó: “Obvio. La amo”. Y le envió un mensaje a cámara a Cris Morena: “Cris, te pido perdón si algo pasó. Yo era una niña”.

DANIELLA MASTRICCHIO CONTÓ CÓMO LA IMPACTÓ LA MUERTE DE ROMINA YAN

El 28 de septiembre de 2010, murió Romina Yan y su partida enlutó a muchas generaciones.

Consultada por cómo impactó en ella el fallecimiento de la actriz, con quien trabajó en Chiquititas, Danielle expresó: “Me quedé en shock tres días. Valen, mi hijo mayor, tenía 3 años y me quedé en shock. Me decían ‘pone la tele’. No entendía lo que pasaba. Me quede shockeada. No lo podía creer”, dijo Mastricchio.

Y explicó por qué no fue al último adiós de Romina: “Me replantee si ir o no a su despedida. No pude. También escuché que era algo muy íntimo y no me sentía parte de ese círculo súper íntimo. No hice más que respetar lo que escuché que habían pedido”.