A más de 20 años de su exitoso paso por la tira infantil Chiquititas, Daniella Mastricchio (35) abrió su corazón en Empezar el Día y dio dolorosos detalles del drama familiar que la alejó de la televisión y de los escenarios.

“Cuando terminé Chiquititas, que fueron 4 años consecutivos, me quedo sin nada. Termina el contrato y todo mi dinero, que fue mucho, no fue invertido ni guardado. Fue gastado. Me quedé en Pampa y la vía”, dijo Daniella en el programa de Yuyito González por Ciudad Magazine.

“En mi casa había una vida de lujos excesivos. Nosotros éramos cinco en la familia. Ellos viajaban y yo me quedaba trabajando”, aseguró.

Rota la relación con sus progenitores, Mastricchio reveló que su gran sostén fue su niñera: “Ahí conocí a Gabriela, mi niñera. Gabi es a quien tengo como mamá. Está en mi vida, fue testigo de mi casamiento. Mi papá falleció el año pasado y con mi mamá no tengo vínculo”.

Asumiendo que no pudo sanar heridas del pasado, Daniella continuó: “Más allá del tema del dinero, hubo otras cosas. Yo lo intenté hablar un montón de veces con ellos. Todos cometemos errores. Soy mamá, tengo tres hijos, y hay cosas que se te pueden ir de las manos. Pero no encontré respuestas ni un mea culpa. Por el contrario, se fue por más”.

A DANIELLA MASTRICCHIO EL DRAMA FAMILIAR LE PUSO FIN A SU CARRERA DE ACTRIZ

“Los conflictos familiares no me permitieron seguir con la carrera. Después de cuatro años de Chiquititas, yo quedé muy sola. Mis padres estaban en medio del divorcio. Yo iba de acá para allá. ¡Se disolvió todo!”, contó.

Sobre su radical ausencia en las ficciones y en las obras de teatro, Daniella manifestó: “No volví a hablar con Cris Morena. Estaba muy avergonzada. Se habían vivido tantas cosas. Tenía 11, 12 años, ¿qué le iba a decir? Perdón”.

“Yo iba al teatro sin dormir. Me he llegado a desmayar. No tenía contención”, dijo Daniella Mastricchio, quien continuó ligada al arte a través de la música y no descarta la posibilidad de regresar al mundo de la actuación.