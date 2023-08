Dueña de un talento indiscutido para crear tiras que supieron atravesar los corazones de grandes y chicos, Cris Morena vuelve a apostar a una fórmula que parece no fallarle: la habilidad de transformar una escena de su vida personal en una historia, capaz de encandilar –una vez más- al público. Así nace ‘Te quiero y me duele’, la nueva novela que se emite por HBO Max desde este jueves 17 de agosto.

“‘Te quiero y me duele’ es una canción que le escribí a mi hija, Romina Yan, cuando tenía 15 años, e hice una reversión”, fueron las primeras palabras con las que la productora dio comienzo a la conferencia de prensa donde se presentó la ficción. Con ellas, logró traer al presente a la recordada actriz (que supo heredar su mismo don de encandilar a varias generaciones), y que quedó grabada a fuego entre sus fanáticos, a casi 13 años de su partida.

“Pero más allá del título, esta serie habla de que, en realidad, vivir a veces es amor y a veces, es dolor. Y de eso se trata. Todos los personajes sienten dolor y también aman a su manera”, agregó la productora (creador de éxitos como “Chiquititas”, “Casi Ángeles”, “Rebelde Way” y “Floricienta”, entre otros), como un resumen de los 13 capítulos que, a partir de hoy, ven la luz.

Su inspiración surgió hace unos 3 ó 4 años en unos de sus viajes a Estados Unidos. ‘Te quiero y me duele’ nace a partir de una historia que me pasa a mí, en Nueva York, es totalmente real y verídica. Era una noche de lluvia tremenda con un viento de esos que te volás, y yo salía del teatro con una amiga. No había ningún taxi, no había nada, y se nos acerca uno de esos carritos hindúes que pedalean los chicos. Yo nunca en mi vida me había subido a uno porque me da miedo, pero mi amiga me dijo ‘nos subimos a esto o nos vamos a morir antes de llegar al hotel’. Salía carísimo, 50 dólares, pero estábamos empapadas”, recordó.

“El conductor era un chico joven, divino, que parecía que venía de Turquía. Esto lo cuento porque tiene que ver con la elección de nuestro personaje. Nos subimos, nos encierra en un plástico para no mojarnos y dejamos los paraguas en el piso. Nosotras nos reíamos y llorábamos del miedo porque pasaba los semáforos y pedaleaba a toda velocidad. Dejamos a mi amiga y me pregunta si quiero dar una vuelta”, sigue.

“‘No, no, no’, le dije yo. Él estaba todo empapado y cuando me estoy yendo, me dice que me había olvidado el paraguas. Después de agarrarlo, cuando me estoy por ir, me vuelve a llamar, me mira, y me dice en inglés, ‘quiero besarte’. Yo me quedé helada y le respondí ‘te beso yo’. Me adelanté, me sentía la Cenicienta, y lo besé en el cachete. No lo vi nunca más”, agregó, describiendo cada detalle de lo que después se repetiría en un capítulo clave de esta ficción.

No hacía falta nada más para que aquel instante, como sacado de una película, sirviera como disparador de este nuevo proyecto en colaboración entre Cris Morena Group y Warner Bros. Discovery, con la producción de BTF Media: “Me fui a mi cuarto y me pasó una cosa rarísima. En el medio de la noche, empecé a escribir y fue increíble”.

Cris Morena y Felipe Colombo en la presentación de Te quiero y me duele. Foto: Gentileza prensa HBO Max

“Es una historia de dos clases sociales muy marcadas que jamás se podrían haber juntado si no fuera porque yo me encuentro con este señor. Los protagonistas transitan diferentes mundos y eso se cuenta en la historia. También hay una historia de corrupción y, por supuesto, de amor. Se grabó en Vera Cruz y México”, remarcó Cris, muy emocionada, en la antesala del estreno que tiene como figuras a Roberto Aguilar, Mar Sordo, César Díaz, Jorge Salinas, Marco de la O y Erika de la Rosa, entre otros, que se sumergirán en un nuevo mundo donde no faltará el musical.

“Esta historia es fuerte, dramática en muchos momentos, de chicos que están marginados tanto en la clase alta como en la clase más disminuida”, cerró, orgullosa de los actores (en muchos casos, son sus primeros pasos en la actuación) que lograron encarnar esos personajes.