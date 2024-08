Veinte años atrás, Juan Gil Navarro juntó coraje y abandonó Floricienta al final de la primera temporada, en pleno éxito de la tira juvenil que protagonizaba con Florencia Bertotti, lo que provocó la furia de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, los productores ejecutivos.

Este fin de semana se pudo ver la larga entrevista que Juan le brindó a Rafa Juri y recordó la presión que sentía al tener que cumplir con su contrato hasta que “no pudo más”. “Me senté con Cris Morena y con Gustavo Yankelevich y les dije ‘Yo les agradezco mucho todo esto pero necesito hacer otra cosa’”, relató.

Cris Morena y Juan Gil Navarro (Fotos: Web)

“Y, a mis 30, me fui. No les gustó nada. Me dijeron que no que nadie se bajaba de un éxito, que era un desagradecido. Eso me enseñó que nunca más tenía que poner el cuerpo, porque los actores ponemos el cuerpo. Yo no puedo seguir haciendo algo en lo que no creo y no me gusta”, señaló el actor.

QUÉ DIJERON LAS CARTAS DEL TAROT SOBRE EL LARGO CONFLICTO ENTRE CRIS MORENA Y JUAN GIL NAVARRO

Pasaron dos décadas y Gil Navarro transitó una carrera brillante, dejando atrás al personaje de Federico Fritzenwalden, pero nunca volvió a trabajar en una producción de Cris Morena y, a la larga, se transformó en otro actor en relatar malas experiencias junto a la productora.

En El impertinente, Tomás Dente la preguntó a Fabiana Aquin si es que Cris Morena sigue enfurecida con Gil Navarro y la tarotista fue implacable. “Es la carta de La revelación, que significa que está molesta y que le cayó mal esto”, dijo.

“Ahora yo me pregunto por qué esperó tanto tiempo para hablar”, agregó Aquin. “Acá veo que ella está muy molesta. Yo creo que él hizo un ‘click’ en los 30″, insistió la tarotista mientras los panelistas del ciclo recordaban las circunstancias que rodearon la mala decisión del actor.

