A pocos días del esperadísimo estreno de Margarita, el spin-off de Floricienta, uno de los actores de la novela que recuerdan chicos y grandes, Juan Gil Navarro, rememoró una inesperada situación que vivió con Guido Kaczka tras de dar un paso al costado de la historia.

“Tenía 30 años cuando me fui. No les gustó nada, nada... Me dijeron que nadie se bajaba de un éxito y que era un desagradecido. Me pareció que era más el enojo que la comprensión”, reveló en diálogo con De vuelta TV, que se emite por América, sobre la reacción de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, productores de Floricienta.

Flor y Juan en Floricienta.

Y reflexionó sobre la actitud de ambos tras su renuncia. “No fue fácil para mí ni para los productores, tenían muchas ideas, un final ya escrito. Incluso cosas vinculadas con el exterior”, sumó, contundente.

ASÍ REACCIONÓ GUIDO KACZKA A LA RENUNCIA DE JUAN GIL NAVARRO

A diferencia de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, Guido Kaczka -quien en ese entonces era pareja de Florencia Bertotti- le demostró su apoyo a Juan Gil Navarro tras su paso al costado de Floricienta.

“Cuando estaba por subir al auto (después de haber renunciado), se me acercó él y me dijo ‘nadie entiende lo que estás haciendo, pero yo sí’”, rememoró el actor, agradecido por el gesto de apoyo de Guido en un incómodo momento.