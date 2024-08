A pocos días del estreno de Margarita, el spin-off de Floricienta, uno de los protagonistas de la historia que lanzó a la fama a Florencia Bertotti, el actor Juan Gil Navarro, causó polémica al recordar su llamativa salida de la novela.

Juan rememoró la muerte de su personaje, Federico, a quien habían apodado “El Príncipe”, ya que en Floricienta se enamoraba de la protagonista y todo comenzaba a girar en torno a ese romance.

Juan en Floricienta junto a Florencia.

“Me daba vergüenza y me parecía estúpido esta idea de decir: ‘Hola, ¿qué tal? Soy el príncipe’. Me daba mucha vergüenza también salir vestido de celeste en el Gran Rex, parecía Ben Stiller”, reconoció sobre la decisión de irse de la novela, en diálogo con Rafa Juli para el programa De vuelta (América).

¿CÓMO REACCIONARON LOS PRODUCTORES ANTE LA SALIDA DE JUAN GIL NAVARRO?

Juan Gil Navarro reveló que Cris Morena y Gustavo Yankelevich habrían reaccionado mal cuando les informó que se sentía incómodo y que por ese motivo se retiraría del éxito en su primera temporada.

“A fin de año me junté con ellos, les dije que les agradecía, pero que necesitaba hacer otra cosa. Tenía 30 años cuando me fui. No les gustó nada, nada... Me dijeron que nadie se bajaba de un éxito y que era un desagradecido. Me pareció que era más el enojo que la comprensión”, sentenció.