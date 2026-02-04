El escenario argentino se prepara para recibir una de las historias más inquietantes del universo de Stephen King. En junio, Julia Calvo y Juan Gil Navarro se subirán a las tablas para protagonizar Misery, la obra que promete emociones fuertes, suspenso y actuaciones de alto voltaje.

La producción está a cargo de Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group y la dirección será de Manuel González Gil, quien ya dejó su sello en la versión local de 1999.

Ahora, más de dos décadas después, el director vuelve a sumergirse en este clásico del terror psicológico, apostando por una mirada renovada y adaptada a los tiempos que corren.

Kathy Bates, la actriz que fue cajera de un museo y brilló como pérfida carcelera de “Misery” (Foto: Captura)

Un clásico del terror que regresa con todo

“Misery” está basada en la célebre novela de Stephen King, que ya tuvo múltiples adaptaciones teatrales y una película icónica en 1990, con Kathy Bates y James Caan.

La historia gira en torno a Paul Sheldon, un escritor que, tras un accidente, queda a merced de Annie Wilkes, una enfermera que se declara su “fan número uno”. Lo que parece un rescate se transforma en una pesadilla: el encierro, la manipulación y la violencia se apoderan de la escena, generando un clima de tensión que no da respiro.

En la Argentina, la obra tuvo un estreno memorable en 1999, con Rodolfo Bebán y Alicia Bruzzo bajo la misma dirección. Ahora, la dupla Calvo-Gil Navarro promete llevar el vínculo enfermizo entre admiración y poder a un nuevo nivel, profundizando el terror psicológico y el suspenso.

Una apuesta fuerte para la temporada 2026

Los ensayos comenzarán en abril y la expectativa ya es enorme. La nueva versión de “Misery” busca incomodar, sorprender y enfrentar al público con los rincones más oscuros de la mente humana.

El regreso de este clásico es, sin dudas, uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.