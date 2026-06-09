Familiares, amigos y reconocidas personalidades del ambiente artístico se reunieron este martes para darle el último adiós a María Rosa Fugazot, la actriz que falleció a los 83 años y dejó una huella imborrable en el teatro, la televisión y la comedia argentina.

La despedida se realizó en el barrio porteño de Palermo y contó con la presencia de colegas y seres queridos que se acercaron para acompañar a la familia en un momento de profundo dolor.

Entre quienes asistieron estuvieron Gustavo Sofovich, Fede Bal, Nora Cárpena y Belén Giménez, viuda de René Bertrand, hijo de la actriz fallecido en 2025. Durante la despedida, varios de los presentes destacaron el legado profesional y humano de Fugazot, recordándola como una referente del espectáculo nacional y una persona muy querida dentro y fuera de los escenarios.

La muerte de María Rosa Fugazot generó una fuerte conmoción en el mundo artístico. Su partida se produjo menos de un año después del fallecimiento de su hijo René Bertrand, una pérdida que, según allegados, la había afectado profundamente. Con una extensa trayectoria en la cultura argentina, la actriz fue despedida con muestras de afecto y reconocimiento por parte de colegas, familiares y admiradores.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL VELORIO DE MARÍA ROSA FUGAZOT

Gustavo Sofovich en el velorio de María Rosa Fugazot (Foto: Movilpress).

Fede Bal en el velorio de María Rosa Fugazot (Foto: Movilpress).

Belén Giménez en el velorio de María Rosa Fugazot (Foto: Movilpress).

Belén Giménez y Gustavo Sofovich en el velorio de María Rosa Fugazot (Foto: Movilpress).

Nora Cárpena en el velorio de María Rosa Fugazot (Foto: Movilpress).

El velorio de María Rosa Fugazot (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.