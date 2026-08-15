El furor por Soy Luna en estas horas en Buenos Aires tiene a Martín Sabán como uno de los principales responsables, ya que como director de Volver a Rodar sentó las bases para que los artistas agoten en horas dos Movistar Arena para Octubre.

“No te piden que hagas un éxito... Pero es claro lo que quieren. Encima, cuando arrancamos con Soy Luna veníamos del furor mundial de Violetta y la vara estaba altísima. Salva en India, China y Africa, lo de Violetta había sido un verdadero suceso global sin presedentes”. confesó Sabán a Ciudad.

Es sabido. La magia se repitió, y satisfecho por el suceso que logró junto a Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi la volvió a pegar también con la cuarta temporada de la ficción de Disney+, a una década del final.

Martina Tini Stoessel y Martín Sabán. (Foto: Album Sabán)

Y no es para menos. El gigante mundial del entretenimiento le había depositado la confianza de relanzar la serie, desafío múltiple y enorme. Por un lado, reencontrarse con artistas con pergaminos propios y agendas ajustadas, retener al público que lo había visto en su momento, y sumar a una nueva generación de fanáticos. Una alquimia impecable.

Karol Sevilla y Martín Sabán. (Foto: Album Sabán)

La formula fue sintonizar el tono justo para que la trama sea atractiva y cercana a todos los espectadores, apelando a la vez a la calidad de fotografía, las coreografías, la música y el vestuario, que lo asemejaban a una producción cinematográfica.

Los comienzos de Sabán

Formado en el DAC, la historia del creador audiovisual viene de lejos. Sabán comenzó de abajo, “como tiracables”, pero al poco tiempo escaló posiciones en Polka como director hasta pegarla en Valientes, Padre Coraje y Argentina, Tierra de Amor y Venganza, entre otras.

Jorge Blanco, Martín Sabán y Martina Violetta Stoessel. (Foto: Album Sabán)

Con ese expertice a cuestas, Martín tuvo el crucial apoyo de su esposa actriz para ir a probar suerte a México “en La Meca de las Telenovelas”, cuando su hijo mayor apenas tenía cuatro años y el menor solo cuatro meses. De más está decirlo. Él la rompió y su pareja se convirtió en una de las villanas más populares.

La consagración en la madurez

Si bien fue el único director de los 12 episodios de Soy Luna, volver a rodar, lo cierto es que Sabán ya había codirector de Violetta, el suceso que catapultó al estrellato a Tini Stoessel.

“A Martina la conocí a sus trece años y siempre tuvo un talento innato que la destacaba por encima de los demás artistas, que también eran fantásticos”, elogió el también director de la película Violetta, el viaje.

Martín Saban

Más allá de los halagos, Martín fue concreto: “Las jornadas de grabación con los chicos era de seis horas, y las de los grandes eran de diez. Entonces, para poder terminar las escenas muchas veces teníamos que pedirle que lo liquide en 10 minutos, y Tini sola resolvía con una creatividad admirable. Como Karol. Las dos se destacaban desde chicas. Las conocí a sus respectivos 13 años”.

Ese virtuosismo que maravillaba a Sabán desde 2012 hoy resulta evidente con Stoessel y a partir de 2016 con Sevilla y para él como director era un plus: “Todos los chicos eran talentosos, y nos quedábamos con la escena a la primera o segunda toma, algo que no es tan común”.

Jorge Blanco, Martina Tini Stoessel y Martín Sabán.

La complejidad radica en que en Violetta “los chicos cantan y bailan además de actuar”, y como si fuera poco en Soy Luna “también patinan”. Un combo de habilidades que ese dotado elenco reunió.

Las vueltas del destino

La convicción, perseverancia y el deseo de progresar son el mantra del director, que confesó una graciosa anécdota con Michael Ronda, el modelo y cantante mexicano con mayor proyección internacional.

Martín Sabán, Micheel Ronda, Karol Sevilla y Ruggero Pasquarelli. (@martinsabanok)

“Cuando conoció a Michael en los primeros días de grabación de Soy Luna me vino a hablar. Me dijo que había tenido la oportunidad de debutar en televisión mexicana unos meses antes, pero que no había podido porque los actores principales de esa ficción había demorado en las grabaciones y que no quedaba tiempo porque el director era muy riguroso”, recordó sobre su paso por la TV Azteca.

“Le dije que era una pena, que ahora iba tener la chance... Pero me mató con cuando me dijo que el director había sido yo. No sabía cómo disculparme, pero llegado el momento demostró que estaba hecho para actuar”.

Los nuevos proyectos de Martín Sabán

Toda la sabiduría que cultivó a lo largo de su carrera quiere compartirla con otros, por lo que Martín se embarcó en un ambicioso proyecto como formador de nuevos talentos.

La agenda de Martín Sabán.

Así es que Sabán tiene agendada una gira para dar cursos intensivos de actuación frente a cámara y laporatorios intensivos audiovisuales en Perú, Brasil, España, Chile, Uruguay y Argentina, luego de haber pasado por México.

Además, para 2027 advirtió que “se viene algo muy fuerte con el tema de la educación”.

Martín Sabán. (Foto: @martinsabanok)

En cuanto a la incorporación de Inteligencia Artificial y el miedo de los grandes estudios de Hollywood de que reemplacen a la industria completa, Martín fue contundente: “Me lo preguntan muchos estudiantes. Hasta hace unos meses estaba asustado, pero ya no. Es tan malo el producto... El mejor ejemplo es la publicidad global de la casa de apuestas online que usó la imagen de Diego Maradona. Ninguna máquina puede describir mejor los sentimientos que alguien que experimentó un amor, una tragedia, una alegría”.

Martín Sabán ganó un premio Martín Fierro a ejor programa infantil 2023 por Sé Tu Misma.

Dirigió videoclips para Sebastián Yatra, 8 episodios de la serie Selenkay, creó el suceso de Se Tu Misma y ahora busca financiamiento para llegar al cine con una historia propia película.