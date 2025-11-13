Después de cinco años de relación, José Giménez Zapiola, conocido artísticamente como El Purre, y Malena Ratner, actriz y figura de Soy Luna, sellaron su amor con una romántica ceremonia civil.

El casamiento, celebrado el 11 de noviembre, fue compartido en redes sociales por la pareja, que mostró su felicidad ante millones de seguidores.

“11/11 oficialmente casados”, escribió El Purre junto a un video en el que se lo ve junto a Malena, ambos elegantes y sonrientes, recibiendo una lluvia de arroz mientras se abrazan y besan. A su alrededor, familiares y amigos celebraban uno de los momentos más emotivos de su historia de amor.

El Purre y Malena Ratner se casaron por civil: el emotivo video del momento | Créditos: Instagram El Purre

EL PURRE Y MALENA RATNER, RECIÉN CASADOS

Malena, por su parte, también compartió su alegría con un mensaje dedicado a sus amigas y seres queridos: “No sabía que casarme iba a significar tener los mejores (y más inolvidables) momentos con mis amigas. Sigo sin poder creerlo. Están locas, qué felicidad. Gracias”, escribió la actriz, quien fue parte del éxito juvenil Soy Luna.

El romance entre ambos comenzó varios años atrás, cuando se conocieron en el bar Makena, en Palermo.

“Ya nos teníamos de redes pero ahí nos conocimos un domingo. Habíamos hablado un par de veces por Instagram, pero nunca nos habíamos visto en persona. Cuando la invitaba a salir, ella me freezaba porque estaba de gira con Soy Luna. Cuando volvió, nos cruzamos de casualidad en Makena. Salimos un par de veces, llegó el verano, nos dejamos de ver unos meses y nos reencontramos en 2019. Nos pusimos de novios, llegó la pandemia y le dije: ‘¿Y si los pasamos juntos?’”, recordó él en una entrevista con Nicolás Peralta.