Este lunes 29 de junio de 2026 se convirtió en una fecha que marcó un antes y un después en la carrera de Orlando Gill, arquero de San Lorenzo de Almagro y ahora héroe indiscutido de la Selección de Paraguay tras atajar tres penales a Alemania y salvar en incontables veces a su equipo.

El resultado de 1-1 llevó a Paraguay a jugar una extensión de dos tiempos de 15 minutos en los que no se sacaron ventaja. Esto llevó a que ambos equipos se fueran a la definición por penales, donde Alemania no logró romper la mala racha que los acompaña desde Rusia 2018 y se fue del certamen en 16avos de final.

Las felicitaciones de la Selección de Paraguay a Orlando Gill (Foto: Instagram @albirroja)

En este episodio revestido de épica y gloria para la Albirroja, Orlando Gill, afianzado como titular en San Lorenzo, se terminó de ganar los guantes de la selección de Gustavo Alfaro y el reconocimiento internacional por haber sacado de carrera a los alemanes, que ya venían de una derrota histórica con Ecuador por 2-1.

Orlando Gill (Foto: Instagram @orlando_daniel01)

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LA HISTORIA DE ORLANDO GILL, EL ARQUERO DE PARAGUAY QUE SE CONVIRTIÓ EN EL HÉROE DEL MUNDIAL

Gill, que llegó al Mundial como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, trae consigo una historia de lucha y sacrificio que salió a la luz gracias a su esposa, Melissa Ávalos, que compartió en redes sociales el difícil camino que atravesaron cuando nació su hijo Lautaro, hace apenas cuatro años.

Orlando Gill (Foto: Instagram @orlando_daniel01)

En ese momento, Gill recién empezaba su carrera profesional en San Lorenzo de Paraguay y el dinero no alcanzaba. La situación se complicó aún más por problemas de salud que tuvo el bebé, lo que obligó a la familia a buscar recursos de cualquier manera.

Melissa recordó que, en los momentos más duros, Orlando Gill llegó a vender sus camisetas del club, la de la Selección Sub 20 y hasta sus botines para poder cubrir los gastos médicos y de la casa.

Orlando Gill (Foto: Instagram @orlando_daniel01)

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EL SACRIFICIO DE ORLANDO GILL, EL HÉROE DE LA SELECCIÓN DE PARAGUAY, PARA SALVAR LA VIDA DE SU HIJO LAUTI

“Cuando Lauti nació y no teníamos nada, Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la sub 20 (no la pudo guardar de recuerdo), vendió sus prendas, sus championes. ¡Literal, vendió TODO!”, escribió Melissa en Instagram.

El posteo de la esposa de Orlando Gill (Foto: Instragram @meli_avalos02)

La pareja atravesó momentos de tristeza y rezó para salir adelante. “Tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo pedimos orando y llorando a Dios y él nos cumplió. No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede… Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés y las ganas que tenés de seguir creciendo. Tu hijo y yo te amamos y estamos orgullosos de vos”, cerró Melissa en su mensaje.

El salto de Gill fue meteórico. A principios del 2024, dejó San Lorenzo de Paraguay y se sumó al San Lorenzo de Argentina, donde pasó un año entero en la Reserva. Su gran nivel lo llevó a debutar en Primera en el último partido de 2024 y, ya en 2025, se consolidó como titular, un preludio de lo que lograría en el Mundial 2026 con su Selección.

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