A pocos días del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026, un grave episodio extradeportivo sacudió a la selección africana. Ryan Mendes, capitán y máxima figura del equipo, está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una ciudadana brasileña.

La información fue difundida por el medio brasileño Globo Esporte, que reveló que la denuncia fue presentada el pasado 10 de abril y que la causa continúa en etapa de investigación.

Qué dice la denuncia contra Ryan Mendes

De acuerdo con la presentación judicial, la denunciante trabajó como intérprete del seleccionado caboverdiano durante la fecha FIFA disputada en marzo en Nueva Zelanda. Según su relato, el 27 de marzo, luego del encuentro amistoso frente a Chile, fue convocada a una habitación del hotel donde se hospedaba la delegación.

La mujer aseguró que creyó que asistiría para cumplir tareas de traducción, aunque al llegar descubrió que se trataba de un encuentro informal y decidió regresar a su habitación. Siempre según la denuncia, minutos después Ryan Mendes golpeó la puerta de su cuarto y allí se habría producido la agresión sexual.

Las pruebas que analiza la Justicia

La investigación incorpora un informe médico forense que, según trascendió, registra lesiones compatibles con el relato de la denunciante. Entre las evidencias también figuran fotografías de hematomas y registros de las cámaras de seguridad del hotel donde ocurrieron los hechos.

Además, la mujer sostuvo que notificó lo ocurrido a la Federación Caboverdiana de Fútbol, a la FIFA y a la federación local, solicitando que el jugador fuera apartado del Mundial 2026. Según su versión, no obtuvo respuesta.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Cape Verde v Saudi Arabia - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 26, 2026 Cape Verde's Ryan Mendes before the match REUTERS/Phil Noble Por: REUTERS

La investigación sigue abierta

La policía de Nueva Zelanda confirmó que el expediente permanece activo, aunque evitó brindar detalles sobre las personas involucradas debido a las normas de confidencialidad vigentes en ese país.

Las autoridades continúan analizando las pruebas médicas, los registros audiovisuales y el resto del material incorporado a la causa. El proceso podría extenderse durante varios meses antes de que la Justicia determine si existen elementos suficientes para formular cargos contra el futbolista.

En caso de una eventual condena por delitos sexuales en Nueva Zelanda, la legislación contempla penas de hasta 20 años de prisión. Si la investigación derivara en una orden de captura internacional, las autoridades podrían solicitar mecanismos de cooperación judicial, aunque no existe un tratado de extradición entre Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Cape Verde Press Conference - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 14, 2026 Cape Verde's Ryan Mendes during the press conference REUTERS/Bernadett Szabo Por: REUTERS

Quién es Ryan Mendes, el capitán de Cabo Verde

Ryan Mendes, de 36 años, milita actualmente en el Igdir FK, de la Segunda División de Turquía, y es uno de los máximos referentes históricos de la selección de Cabo Verde.

El delantero fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos y se perfilaba para enfrentar a la Selección argentina en los 16avos. de final del Mundial 2026, en un partido que quedó rodeado por esta grave denuncia mientras la investigación judicial continúa su curso.