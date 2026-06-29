A cuatro meses del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, Manuel Ibero protagonizó un tenso cruce con Luana Fernández que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La discusión generó un fuerte rechazo entre los seguidores del reality, quienes cuestionaron el tono con el que el participante se dirigió a su compañera. En X, muchos usuarios lo calificaron de “machista” y “soberbio”.

Pese a ser uno de los jugadores con mayor apoyo y señalado como candidato a llegar a la final, Manuel ya había recibido críticas por una situación similar con Solange Abraham, cuando durante una discusión le insinuó que “no le daba la cabeza”.

Manuel protagonizó un incómodo cruce con Luana en Gran Hermano (video de Telefe)

El cruce de Manuel y Luana que desató una ola de críticas

Todo comenzó cuando Luana enfrentó a Manuel por una actitud que, según ella, había tenido mientras conversaba con otra participante.

Luana: -Estoy hablando con ella y te cagás de risa de atrás.

Manuel: -Decidite vos, que no sabés si hace A, B o C. Dale, reina.

Luana: -¿Que no sé qué? No entiendo a lo que vas.

Manuel: -Bueno, sentate y aprendelo, no sé. Pensalo.

Luana: -Yo no tengo nada que pensar. A mí no me tratés así, boludo. ¿Pensar qué?

Manuel: -No tengo ganas de explicarte.

Luana: -Mejor, no me hablés y yo tampoco te hablo. Si te dije algo es porque te estabas cagando de risa de mí.

La reacción de las redes al cruce entre Manuel y Luana

El video del enfrentamiento no tardó en viralizarse en X, donde cientos de usuarios salieron en defensa de Luana y cuestionaron la actitud de Manuel.

Entre los comentarios más compartidos se leyeron mensajes como: “Nunca escuché a Marcos Ginocchio ni a Tato hablarle así a una mujer. Se le está cayendo la careta”, “‘Sentate y aprendelo’, le tira. Se cree mil el machito basureando a una mujer” y “Lo soberbio y machista que es Manuel, además de burlista. La gente no se da cuenta; encima se hace el nenito bueno”.

Las críticas convirtieron al participante en uno de los temas más comentados del día en la red social, donde el debate sobre su actitud frente a Luana no dejó de crecer.

Gran Hermano: el polémico cruce de Manuel con Luana que desató una ola de críticas en redes (captura de X)

Gran Hermano: el polémico cruce de Manuel con Luana que desató una ola de críticas en redes (captura de X)

Gran Hermano: el polémico cruce de Manuel con Luana que desató una ola de críticas en redes (captura de X)

Gran Hermano: el polémico cruce de Manuel con Luana que desató una ola de críticas en redes (captura de X)

Gran Hermano: el polémico cruce de Manuel con Luana que desató una ola de críticas en redes (captura de X)

Gran Hermano: el polémico cruce de Manuel con Luana que desató una ola de críticas en redes (captura de X)