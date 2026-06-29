En una noche especial en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro ingresó para compartir con los participantes los mensajes que les enviaron sus familiares. Como suele ocurrir, la emoción estuvo presente, pero esta vez la situación tomó un giro inesperado: Tamara Paganini rompió en llanto y pidió abandonar el reality.

Uno a uno, el conductor fue entregando las palabras que cada familia eligió para los jugadores. Cuando llegó el turno de Tamara Paganini, la exfinalista de la primera edición de GH no pudo contener las lágrimas al escuchar el mensaje de su familia y su novio: “Activá”. Entre sollozos, reaccionó: “¿Quieren que put… más?”, dejando en claro su malestar por la presión que sintió.

Tamara Paganini y Santiago del Moro (Fotos: capturas Telefe)

Mientras Santiago del Moro continuaba con los mensajes para el resto de los participantes, Tamara seguía llorando y sus compañeros intentaban consolarla. El conductor se detuvo para preguntarle qué le pasaba y ella fue contundente: “Me quiero ir”. Del Moro intentó tranquilizarla y le explicó que el mensaje no era tan grave ni literal, pero Tamara se mantuvo firme en su decisión y llegó a romper el papel con la palabra que le habían enviado.

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TAMARA PAGANINI ROMPIÓ EN LLANTO EN GRAN HERMANO Y PIDIÓ ABANDONAR LA CASA

“No puedo más, no me enojé con la palabra, no sé qué más hacer”, expresó Paganini, visiblemente afectada. Santiago del Moro le recordó que quienes se van de la casa suelen querer volver, pero ella respondió entre lágrimas: “A mí no me va a pasar eso”. Luego, deslizó que iría al confesionario para hablar sobre la situación.

Al finalizar el programa, Tamara Paganini ya no estaba en el living y el conductor no volvió a mencionarla. Todo indica que se encontraba en el confesionario, posiblemente dialogando con Gran Hermano o con un psicólogo del programa.

Tamara Paganini y Santiago del Moro (Fotos: capturas Telefe)

La gala de hamburguesas dejó en evidencia el impacto emocional que pueden tener los mensajes familiares en los participantes, especialmente en una instancia avanzada del juego.

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QUÉ MENSAJES RECIBIERON LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO DE SUS FAMILIARES

Emanuel: Aguante

Manu: Enfoque

Zilli: Cambio

Andrea: Viveza

Pincoya: Única

Cola: Admiramos

Tamara: Activá

Nigro: Show

Charlotte: Orgullo

Cinzia: Firme

Yipio: Levantate

Sol: Aura

Juanicar: Decretá

Hanssen: Soltate

Nenu: Reaccioná

Campanita: Brillá

Mariela: Pensá

Majluf: Divertite

Luana: Resiliente

JC: Jugá

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