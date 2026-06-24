Un momento de máxima tensión se vivió en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada cuando Yanina Zilli sufrió un fuerte golpe en vivo y terminó siendo asistida por los médicos del programa, generando preocupación tanto dentro como fuera de la casa.

Todo ocurrió cuando sonó el teléfono dorado, o que despertó que varios participantes corrieran para atenderlo esperando obtener un beneficio. Sin embargo, de un segundo a otro la situación se descontroló y se escucharon gritos desesperados en el interior de la casa.

En plena confusión, los participantes vieron que, despues de que Emanuel Di Gioia atendiera, Yanina estaba en el piso quejándose del dolor y visiblemente afectada por el golpe: “Me siento mal”, atino a decir.

Foto: Captura (Telefe)

Minutos después, el equipo médico ingresó para evaluar el estado de Yanina, que había quedado visiblemente dolorida tras el golpe. El episodio generó un fuerte impacto dentro de la casa y en redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular el video del momento exacto del accidente.

Por ahora, se espera un parte oficial sobre su estado de salud, mientras la tensión en Gran Hermano vuelve a quedar en el centro de la escena.

Foto: Captura (Telefe)





Foto: Captura (Telefe)

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EL FEROZ CRUCE A LOS GRITOS DE YANINA ZILLI CON MANUEL IBERO EN GRAN HERMANO: “PARÁ UN POCO, LOCO”

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de tensión y tuvo a Yanina Zilli como protagonista absoluta. Lo que comenzó como una simple queja por el uso del aire acondicionado terminó convirtiéndose en una fuerte discusión a los gritos con Manuel Ibero que dejó al resto de los participantes en shock.

Todo se desencadenó cuando Yanina manifestó su cansancio por la temperatura de la casa y por el uso constante del aire acondicionado en modo frío, una situación que, según ella, se viene repitiendo desde hace meses: “Lo estoy bajando, pará un poco, loco. Paren un poco con los aires que me estoy cag... de frío todos los días de mi vida. En pleno invierno me ponen el aire en 22. La casa es de todos, dejame de jod...”, lanzó, completamente fuera de sí.

Lejos de quedar en una simple queja, la participante redobló la apuesta y señaló directamente a Manuel como uno de los responsables de modificar la temperatura sin consultar al resto de los convivientes: “Hace cuatro meses que estoy acá, esta casa es mía también hasta el día que me vaya por la puerta esa. No me rompan más las pelotas. Con todos me hinché las pelotas. Manu me puso el aire en 19 el otro día”, gritó mientras apagaba el equipo.

Foto: Capturas de video de X (@TronkOficial)

La acusación tomó por sorpresa a Manuel, que intentó defenderse y negó haber sido el responsable: “No fui yo y nunca te grité”, respondió, buscando bajarle el tono al conflicto.

Pero la explicación no hizo más que aumentar el enojo de Yanina: “¡Te grito yo porque me cansaste! Es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés”, cerró, visiblemente alterada.