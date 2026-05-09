La tensión en Gran Hermano Generación Dorada escaló fuerte en las últimas horas y el gran apuntado es Manuel Ibero, quien quedó envuelto en una feroz interna luego de que el Big advirtiera que un exparticipante había revelado que en la ducha se hablaba de estrategias y complots.

Todo explotó después de que el último eliminado, Nazareno Pompei, contara fuera de la casa que junto a Manuel hablaban de juego mientras se bañaban. Esa declaración desató una ola de sospechas y varios participantes comenzaron a apuntar directamente contra el exnovio de Zoe Bogach.

Uno de los primeros en reaccionar fue Emanuel Di Gioia, quien rápidamente instaló la idea de que Manuel habría hecho juego desleal. A esa postura se sumaron también Franco Zunino, Daniela de Lucía y otros jugadores que comenzaron a pedir incluso la eliminación del participante que haya roto las reglas.

En medio de la creciente tensión, Luana Fernández encaró a Manuel en la cocina y le aseguró que sabía que él había participado del supuesto complot con Nazareno.

Como si el conflicto no fuera suficiente, luego de un juego propuesto por Gran Hermano, Emanuel intentó instalar dentro de la casa que Manuel le había faltado el respeto a Yanina Zilli.

Gran Hermano: Manuel en la mira de casi toda la casa (video de Telefe)

GRAN HERMANO: ¿MANUEL LE DIJO “CERRÁ EL ORTO” A YANINA ZILLI?

Zilli: -Anda nervioso.

Emanuel: -Está re nervioso porque él se mandó el moco. Pero cómo le va a decir eso a una señora. A quién se comió.

Danelik: -Se acabó la buena onda.

Emanuel: -Ya fue. En el juego estaba alteradito conmigo.

Zilli: -Está nervioso.

Emanuel: -Es el momento de ponerlo. No te puede faltar el respeto así a vos.

Zilli: -¿“Cerrá el orto” me dijo? Yo pensé que me lo había dicho Juani.

Emanuel: -Él. Dijo “tu opinión me la paso por el orto”. Algo del orto... “El buenito”.

Zilli: -“El buenito está nervioso”. A mí me chupa un huevo.

Danelik: -Yo siempre dije que estaba haciendo un personaje. Y siempre trata mal a las chicas.

Zilli: -Alterado. Se caen las caretas.

Cinzia: -Se caen las caretas.

Manuel Ibero se defendió en Gran Hermano: su charla con Titi (captura de Telefe)

Manuel Ibero se defendió en Gran Hermano: su charla con Titi

En el ojo de la tormenta, Manuel decidió hablar con Titi y desmintió haber insultado a Yanina Zilli. Además, apuntó directamente contra Emanuel por intentar dejarlo mal parado frente a toda la casa.

“Busca decir que yo hago un personaje. Imaginate, dos meses y medio. Quiere decir que yo le dije a Yanina ‘cerrá el orto’ y fue Juanicar que dijo ‘yo hago lo que se me canta el orto’”, le dijo Ibero a Titi.

“Y Cinzia me acusa de no ser bueno por haberme gritado con Emanuel”, agregó Manuel.

Mientras gran parte de la casa parece haberse unido en su contra, Manuel todavía mantiene cerca a su grupo de confianza: Titi, Juanicar, Lolo Poggio y Pincoya, quienes continúan apoyándolo en medio del escándalo que sacude a Gran Hermano.