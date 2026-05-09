Marcela Kloosterboer atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su perra Perri, a quien había rescatado una década atrás durante una tormenta en Panamericana.

La actriz eligió despedirla con un emotivo posteo en Instagram, donde compartió distintas fotos junto a la mascota y recordó la especial historia que construyeron juntas a lo largo de los años.

Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)

“Perri de mi vida, me duele el corazón tener que despedirte”, comenzó escribiendo Marcela en el sentido mensaje que rápidamente se llenó de comentarios de amor y apoyo.

Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)

El conmovedor mensaje de Marcela Kloosterboer para despedir a su perra

En su publicación, la actriz recordó cómo fue el día en que encontró a Perri corriendo asustada en medio de una tormenta.

“10 años desde el día que te encontramos en Panamericana, corriendo asustada por la tormenta. Te subiste al auto corriendo y te trajimos a casa. La perrita más buena del mundo. Ahí te quedó el nombre: Perri”, escribió.

Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)

Marcela también contó que, con el paso de los años, la mascota comenzó a dividir su tiempo entre dos hogares y se convirtió en la gran consentida de ambas familias.

“A los 5 años empezó a ir de visita a la casa de enfrente, con mi amiga Martina e Iván, y de a poco empezamos a compartir su tenencia. Allá era la mimada de la casa: hamburguesas a la parrilla para ella y dormir en el medio de ellos en la cama”, relató.

Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)

Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)

Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)

Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)

Además, recordó una particular costumbre de Perri vinculada a las tormentas.

“Iba de acá para allá, cuando quería. Y si iba a haber tormenta, se daba cuenta diez minutos antes, venía para casa y empezaba a rascar el piso. Esas noches dormía del lado de Fer”.

Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)

Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)





Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)





Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)

¿Cómo fue la última noche de Marcela Kloosterboer con Perri?

En otra parte del mensaje, la actriz reveló cómo fue la última noche junto a su mascota, sin imaginar que sería la despedida definitiva.

“Su última noche salimos a pasear con Juana, Otto, Perri y Tofu. Fue una despedida sin saberlo. Y durmió un rato en el cuarto de Otto y otro en el de Juani”.

Finalmente, Marcela expresó el enorme vacío que dejó Perri en toda la familia.

“Mi gorda, te extrañamos en cada lugar de la casa. Siempre al lado nuestro. En todos los momentos de mis hijos, acompañándolos siempre de cerca. Gracias por tanto, gorda. Ojalá pronto podamos recordarte con una sonrisa”.

Paula Chaves y los famosos que acompañaron a Marcela Kloosterboer

El posteo de Marcela Kloosterboer se llenó rápidamente de mensajes de cariño y apoyo de amigos y seguidores.

Entre ellos estuvo Paula Chaves, quien atraviesa un dolor similar luego de la reciente muerte de su bulldog francés Moro. Conmovida, le escribió: “Ay, Negra. Se fue de paseo eterno con Morito”.

Marcela Kloosterboer despidió con dolor a su perra y conmovió a todos con su mensaje (foto de Instagram)

También dejaron mensajes figuras como Celeste Cid, Violeta Urtizberea, Pedro Alfonso, Carla Peterson, Agustina Cherri y muchos otros famosos que acompañaron a la actriz en este difícil momento.