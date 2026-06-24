La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de tensión y tuvo a Yanina Zilli como protagonista absoluta. Lo que comenzó como una simple queja por el uso del aire acondicionado terminó convirtiéndose en una fuerte discusión a los gritos con Manuel Ibero que dejó al resto de los participantes en shock.

Todo se desencadenó cuando Yanina manifestó su cansancio por la temperatura de la casa y por el uso constante del aire acondicionado en modo frío, una situación que, según ella, se viene repitiendo desde hace meses: “Lo estoy bajando, pará un poco, loco. Paren un poco con los aires que me estoy cag... de frío todos los días de mi vida. En pleno invierno me ponen el aire en 22. La casa es de todos, dejame de jod...”, lanzó, completamente fuera de sí.

Lejos de quedar en una simple queja, la participante redobló la apuesta y señaló directamente a Manuel como uno de los responsables de modificar la temperatura sin consultar al resto de los convivientes: “Hace cuatro meses que estoy acá, esta casa es mía también hasta el día que me vaya por la puerta esa. No me rompan más las pelotas. Con todos me hinché las pelotas. Manu me puso el aire en 19 el otro día”, gritó mientras apagaba el equipo.

Foto: Capturas de video de X (@TronkOficial)

La acusación tomó por sorpresa a Manuel, que intentó defenderse y negó haber sido el responsable: “No fui yo y nunca te grité”, respondió, buscando bajarle el tono al conflicto.

Pero la explicación no hizo más que aumentar el enojo de Yanina: “¡Te grito yo porque me cansaste! Es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés”, cerró, visiblemente alterada.

Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach, ingresó a Gran Hermano Generación Dorada (captura de Telefe)

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YANINA ZILLI CALENTÓ LA NOCHE DE GRAN HERMANO CON UN BAILE ULTRA SENSUAL JUNTO A EMANUEL DI GIOIA

Yanina Zilli volvió a dar que hablar en Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez no fue por una discusión ni una polémica declaración, sino por un baile súper sensual junto a Emanuel Di Gioia que encendió por completo la casa.

Tal como se pudo ver en La Noche de los Ex, la jugadora se animó a protagonizar una performance (en medio del juego Verdad o Consecuencia) cargada de seducción arriba del escenario. Vestida con un ajustado look negro y al ritmo de la música, Yanina desplegó toda su actitud mientras Emanuel permanecía acostado en el piso como parte de la provocadora puesta en escena.

Con movimientos intensos, miradas cómplices y mucha actitud, la participante revolucionó el estudio y dejó sin palabras tanto a los presentes como a los televidentes.

¡Noche hot en Gran Hermano: Generación Dorada!

Foto: Captura (Telefe)